Стиль жизни

Моя первая леди: Зеленский похвастался женой в красном платье (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский похвастался в соцсетях нарядной женой — Еленой Зеленской.

«My First Lady in red», — подписал он фото, на котором его жена запечатлена в ярком красном платье в этно-стиле.

В этом наряде Елена Зеленская появилась в Мариинском дворце на торжественном приеме в честь Дня Независимости в субботу, 24 августа.