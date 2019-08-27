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Стиль жизни

Моя первая леди: Зеленский похвастался женой в красном платье (фото)

8:55 27 августа 2019 255
Зеленский с женой
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский похвастался в соцсетях нарядной женой — Еленой Зеленской.

«My First Lady in red», — подписал он фото, на котором его жена запечатлена в ярком красном платье в этно-стиле.

Елена Зеленская

В этом наряде Елена Зеленская появилась в Мариинском дворце на торжественном приеме в честь Дня Независимости в субботу, 24 августа.

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