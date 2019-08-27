- 09:19 В Антарктиде обнаружили «гигантское лицо инопланетянина»
- 09:15 Олег Винник показал, как расслабляется после концерта
- 09:06 Где смотреть онлайн «Аякс» — АПОЕЛ: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 09:06 В Днепре устроили самосуд над подозреваемым в жестоком нападении на 15-летнюю девочку
- 09:02 Киев и Москва пока не определились, скольких человек готовы обменять, — адвокат
- 08:55 Моя первая леди: Зеленский похвастался женой в красном платье
- 08:47 Где смотреть онлайн Ломаченко – Кэмпбелл: расписание трансляций объединительного боя
- 08:32 "Повальному идиотизму уже не удивляемся": на ярмарке в России коров нарядили в форму солдат советской армии
- 08:32 «Посадить меня хотела? Теперь плати»: рецидивист полгода терроризировал девушку-следователя
- 08:25 Президент Бразилии отказался от 22 миллионов долларов помощи от G7 для борьбы с пожарами в Амазонии
- 08:07 Свитолина начала выступление на US Open с победы над 17-летней американкой
- 07:56 Под дверью львовской гостиницы нашли гранатомет, готовый к стрельбе
Стиль жизни
8:55 — 27 августа 2019 255
Моя первая леди: Зеленский похвастался женой в красном платье (фото)
Инф. «ФАКТОВ»
Президент Украины Владимир Зеленский похвастался в соцсетях нарядной женой — Еленой Зеленской.
«My First Lady in red», — подписал он фото, на котором его жена запечатлена в ярком красном платье в этно-стиле.
В этом наряде Елена Зеленская появилась в Мариинском дворце на торжественном приеме в честь Дня Независимости в субботу, 24 августа.
найкращі підписуйся на аккаунт @mrszelenska.daily аби побачити фото та відео Першої леді України tags: #оленазеленська #еленазеленская #зеленская #зеленские #першаледі #перваяледи #першаледіукраїни #перваяледиукраины #зеленский #зеленськийпрезидент #зеленские
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и TwitterК содержанию раздела Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Карта портала