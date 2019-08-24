Украина

Вся в белом: Елена Зеленская поразила нежным образом на День Независимости (фото)

В торжественных мероприятиях в четь 28-й годовщины Независимости Украины, которые сейчас проходят в центре столицы, президента Владимира Зеленского сопровождает супруга Елена. Первая леди страны, как всегда, приковала внимание к своему внешнему виду. Для празднования Дня Независимости она выбрала сдержанный образ — скромное белое платье миди и классические туфли-лодочки, поддержав общую цветовую гамму праздника, выдержанного в белых и желто-голубых тонах. Эти цвета символизируют мир и государственный флаг.

Стоит отметить, Елена не раз выбирала белый цвет для торжественных мероприятий. На инаугурации президента она также была в белом костюме.

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