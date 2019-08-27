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Происшествия

В Киеве женщина прыгнула с седьмого этажа, прихватив собаку (фото, видео)

10:04 27 августа 2019 656
Жертва
Инф. «ФАКТОВ»

В Деснянском районе Киева вечером 26 августа 50-летняя женщина покончила с собой, шагнув из окна на 7 этаже. На месте инцидента были найдены два трупа — самой женщины и ее собаки, которую она взяла на руки перед роковым шагом.

Как сообщает Информатор, личность погибшей установлена. Предварительно, женщина имела психические отклонения.

Предсмертную записку при ней не нашли.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Появились фото с места инцидента.

Погибший пес

Роковая квартира

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как радуясь хозяину, пес прыгнул на него с балкона и сломал мужчине шею. А в 2018 году молодая одесситка прыгнула из окна квартиры на 16 этаже.

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