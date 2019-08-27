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Спорт

Подставил папу: сын Месси зааплодировал промаху «Барселоны» (фото, видео)

10:08 27 августа 2019 122
Луис Суарес и Лионель Месси с сыновьями
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

За первой в сезоне победой «Барселоны», разгромившей в поединке чемпионата Испании «Бетис» — 5:2 (Гризманн, 41, 50, Перес, 56, Альба, 60 Видаль, 77 — Фекир, 15, Морон, 79), не совсем здоровые лидеры атак каталонского гранда Лионель Месси и Луис Суарес наблюдали с трибун «Камп Ноу».

При этом звездные игроки пришли на поединок со своими сыновьями, облачившимися в футболки любимого клуба. Правда, во время матча Лео слегка смутил поступок его среднего сына — 3-летнего Матео, который в одном из эпизодов порадовался промаху… «Барселоны». Впрочем, получив «нагоняй» от папиного друга Суареса, мальчишка продолжил болеть правильно.

Лионель Месси с сыновьями Матео и Тьяго

Форвард «Барсы» Луис Суарес привел сына Бенхамина на трибуны «Камп Ноу» за день до шестилетия мальчишки

Напомним, что Месси уже восстановился после травмы, но пока еще не тренируется в общей группе. Тренерский штаб надеется, что аргентинец сможет помочь «Барсе» в поединке 3-го тура чемпионата страны против «Осасуны».

Напомним, что в стартовом туре Ла Лиги «Барса» уступила в гостях «Атлетику», пропустив гол-красавец от 38-летнего Адуриса, и с тремя очками занимает в турнирной таблице лишь девятое место. Без потерь (с шестью пунктами) идут лишь «Севилья» и «Атлетико».

Видеообзор матча «Барселона» — «Бетис» — 5:2

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бельгийские ученые доказали превосходство Лионеля Месси над Криштиану Роналду.

Фото Getty Images

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