Владивосток смыло: город пал жертвой селевых потоков (фото, видео)

Мир

Российский Владивосток пережил настоящий удар стихии — после обильных ливней с близлежащих сопок сошли селевые потоки, а с ними вместе — тонны грязи, камней и строительного мусора.

Уже есть данные о первых пострадавших.

На опубликованных в сети фото видно, что тротуары, дворы и подземные переходы разом ушли под воду, заблокировав движение общественного транспорта.

Одновременно жители города напуганы новыми предупреждениями синоптиков о дальнейшем ухудшении погоды, сообщают росСМИ. Власти уже объявили штормовое предупреждение.

Напомним, в середине июля сильные ливни спровоцировали настоящий потоп в Сочи, после чего город пережил еще и нашествие прожорливых гусениц.



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