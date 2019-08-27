Спорт

Испанская «Барселона» на своей домашней арене «Камп Ноу» открыла статую легендарного экс-футболиста и тренера клуба Йохана Кройффа, умершего в марте 2016-го в возрасте 68 лет от рака легких.

Йохан Кройфф умер в 68 лет

Над созданием выполненного из бронзы «Летучего голландца» высотой 3,5 метра и весом полторы тонны трудился голландский скульптор Корри Аммерлан.

«Статуя Йохана Кройффа приносит удовольствие и чувство гордости всей нашей семье. Мы бы хотели поблагодарить всех, кто сделал ее появление возможным. „Камп Ноу“ — это особенное место для него, здесь он провел много времени и в качестве игрока, и в качестве тренера», — сказал почетный гость церемонии — сын легенды Хорди Кройфф, в свое время выступавший в Украине за донецкий «Металлург».

Почетным гостем церемонии открытия статуи на «Камп Ноу» стал сын легенды Хорди Кройфф

Напомним, что воспитанник «Аякс», трехкратный обладатель «Золотого мяча» Йохан Кройфф, трижды выигрывавший Кубок европейских чемпионов в качестве игрока и один раз в качестве тренера, выступал за «Барсу» в 1973--1978 годах, а позже тренировал команду (с 1988-го по 1996-й).

Видео лучших моментов в карьере Йохана Кройффа-футболиста

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скульптор заменил бюст Криштиану Роналду в аэропорту Мадейры.

Фото ФК «Барселона», Getty Images

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