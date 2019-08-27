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Происшествия

На Черниговщине пьяная компания во главе с офицером СБУ развлекалась стрельбой по людям

11:45 27 августа 2019 308
Стрельба
Инф. «ФАКТОВ»

В Черниговской области на пьяном вождении попался сотрудник столичного управления СБУ. Ко всему, в его автомобиле находились вооруженные люди, которые стреляли в людей. Напомним, в Харькове в результате бытового конфликта расстреляли полицейского.

В полицию обратилась местная жительница, ставшая свидетелем инцидента, по ее словам, к ее компании подъехала Skoda, оттуда вышли люди и четыре раза выстрелили в их сторону.

Прибыв на место инцидента, полицейские обнаружили, что автомобилем управлял нетрезвый сотрудник СБУ.

На него составили протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и теперь ему предстоит уплатить штраф в размере 10,2 тысяч гривен.

Был ли факт стрельбы по людям, в настоящее время устанавливается.

Напомним, в настоящее время продолжается досудебное расследование страшного преступления сотрудников полиции в Переяславе, которые развлекались стрельбой по банкам в людном месте и смертельно ранили пятилетнего Кирилла Тлявова.

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