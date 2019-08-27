- 12:22 Силовики заблокировали работу системы для голосования "Рада", — Парубий
- 12:21 Политузника Эдема Бекирова выпустили из СИЗО в Крыму
- 12:10 Ломаченко рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры
- 11:50 Под Одессой убийцу, занимавшегося сексом с трупом девушки, отпустили по «закону Савченко»
- 11:45 Зеленский нашел новую работу главному контрразведчику СБУ
- 11:45 На Черниговщине пьяная компания во главе с офицером СБУ развлекалась стрельбой по людям
- 11:40 Бронзовую статую легендарного Кройффа на «Камп Ноу» открыл экс-футболист украинского клуба
- 11:33 Брижит Макрон против Мелании Трамп: стиль сафари, гламурный трикотаж и кто лучше смотрится в джинсах
- 11:29 В России экстренно госпитализировали звезду 90-х
- 11:28 Егор Крутоголов из «Дизель Шоу» повторно порвал связки и перенес сложную операцию
- 11:23 В Киеве на пенсионерку упало огромное дерево: первые фото с места ЧП
- 11:08 Лето задержится: синоптик рассказала о погоде в первые дни сентября
На Черниговщине пьяная компания во главе с офицером СБУ развлекалась стрельбой по людям
В Черниговской области на пьяном вождении попался сотрудник столичного управления СБУ. Ко всему, в его автомобиле находились вооруженные люди, которые стреляли в людей. Напомним, в Харькове в результате бытового конфликта расстреляли полицейского.
В полицию обратилась местная жительница, ставшая свидетелем инцидента, по ее словам, к ее компании подъехала Skoda, оттуда вышли люди и четыре раза выстрелили в их сторону.
Прибыв на место инцидента, полицейские обнаружили, что автомобилем управлял нетрезвый сотрудник СБУ.
На него составили протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и теперь ему предстоит уплатить штраф в размере 10,2 тысяч гривен.
Был ли факт стрельбы по людям, в настоящее время устанавливается.
Напомним, в настоящее время продолжается досудебное расследование страшного преступления сотрудников полиции в Переяславе, которые развлекались стрельбой по банкам в людном месте и смертельно ранили пятилетнего Кирилла Тлявова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.