Падение курсов доллара и евро: что происходит с депозитами украинцев

Деньги

На протяжении всех праздничных дней курсы доллара и евро оставались стабильными. Такая тенденция продолжается уже пару недель. По сравнению с пятницей, 23 августа, американская валюта подорожала всего на 2 копейки, а европейская подешевела на те же 2 копейки. Во вторник, 27 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,06 грн за доллар и 27,73 грн за евро. В обменных пунктах также существенных изменений не произошло. Наличные доллары банки покупают в среднем по 24,96 грн, а продают — по 25,24 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,61 грн, продажи — 28,03 грн.

«Курс украинской гривни остается стабильным и с утра во вторник консолидируется на отметке 25,1 гривни за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщений о том, что в августе объемы поставок дизельного топлива в Украину из России уменьшатся приблизительно вдвое и составят около 20% украинского рынка.

Вероятно, в настоящий момент гривня вошла в период консолидации и в ближайшее время продолжит свое движение в узком коридоре 25,0−25,1 гривни за доллар".

Такой прогноз подтверждается и результатами прошедшей недели.

«На минувшей неделе, с прошлого вторника, в разных сегментах валютного рынка доллар к гривне изменился незначительно и разнонаправленно, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — На межбанке утром он показывал скромный рост, а официальный курс и наличный доллар по-прежнему немного снижались.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,18 грн до 25,06 грн (- 0,4%).Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросли за это же время с 25,15−25,18 до 25,18−25,22 (+ 0,1% - + 0,2%).Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,07—25,32 до 24,97−25,25 (-0,4% - -0,3%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей расширилась с 1,0% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Разнонаправленное и незначительное по свое амплитуде изменение курса за неделю, как обычно, говорит о том, что доллар по отношению к гривне нашел временное равновесие вблизи текущего уровня, совершает вокруг него небольшие колебания и в краткосрочной перспективе останется на нынешних значениях.

На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках — по 24,9−25,2 грн".

Стоит отметить, что судя по заявлениям руководителей главного банка страны, в ближайшее время ситуация на валютном рынке кардинально не изменится.

По словам заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия, оптимальный курс гривни к доллару — это рыночный курс, и НБУ не собирается возвращаться к политике фиксированного курса.

«Колебания круса гривни нельзя назвать слишком резкими, если сравнивать с валютами других стран, — заявил Олег Чурий. - При этом НБУ вместе с Министерством финансов рассматривает варианты снижения влияния курса на бюджетные показатели. Но это не означает, что Нацбанк будет менять свою политику. В частности, возврат к политике фиксированного курса мы даже не рассматриваем, поскольку она привела к двум очень серьезным кризисам».

При этом Олег Чурий сообщил о сокращении притока валюты от нерезидентов для покупки облигаций внутреннего государственного займа.

«Кое-кто даже выходил с ОВГЗ. Но это не имело значительного влияния на курс. Сейчас Украина имеет приемлемые условия торговли: благоприятные цены на мировом рынке и большой урожай. Стоит напомнить, что НБУ выкупил почти 100% средств, которые поступили от нерезидентов для покупки гособлигаций. Если бы покупали больше, то это могло бы стать помехой укреплению гривни. Но наша цель — не влияние на курсообразование, а пополнения резервов и недопущение резких колебаний», — подчеркнул Олег Чурий.

В нынешнем году Нацбанк не ожидает традиционных для осени потрясений в экономике и на валютном рынке Украины.

«У нас курс плавающий, его колебания могут наблюдаться в две стороны, — заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.- Могут измениться какие-то условия торговли, но на данном этапе мы не видим предпосылок для кардинального изменения ситуации в экономике и на валютном рынке. Среднемесячное отклонение котировок гривни к доллару не превышает 10%, и в условиях гибкого курсообразования такой диапазон колебаний является нормой, отвечая колебаниям валют других европейских стран. Поэтому предпосылок для фундаментальных изменений, несмотря на макроэкономическую ситуацию в Украине, мы не видим»..

Весьма любопытно, что в условиях укрепления национальной валюты отечественные банки повысили ставки по гривневым депозитам. В частности, на срок от одного до шести месяцев предлагают хранить деньги вкладчиков под 10−14% годовых. При оформлении вклада на год процентная ставка предлагается от 14,69%. А вот по валютным вкладам ставки не превышают 3% годовых.

В этих условиях украинцы стали активнее открывать депозиные счета. По данным Фонда гарантирования вкладов, на депозитных счетах украинцы держат сейчас около 527 млрд грн.

«Сегодня на гривне банки могут зарабатывать приличные деньги, — рассказал порталу Gazeta.ua экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ. — Они вкладывают средства в ОВГЗ, покупают депозитные сертификаты Нацбанка. Поэтому очень заинтересованы в гривневых депозитах. Банки могут предлагать украинцам хранить деньги под 13−15% годовых. Это экономически обоснованная ставка. В ближайшее время доходность гривневых депозитов возрастет еще на 1%.

По валюте другая ситуация. Гривня укрепляется. Финансовая подушка из долларов и евро становится убыточной для банков. Поэтому валютные депозиты банки берут под низкие проценты.

Украинцы предпочитают краткосрочные депозиты. Сегодня самые популярные депозитные вклады — до шести месяцев в гривне под 14−15% годовых", — отметил эксперт.

Стоит напомнить, что вскоре в Украине изменятся правила кредитования. В Нацбанке признали несовершенство ныне существующей в стране кредитной системы и обратили внимание на основные нарушения при предоставлении финансовых услуг клиентам, в том числе навязывание услуг третьих лиц, обманчивый расчет процентной ставки, то есть сокрытие тарифов и комиссий, а также ложную рекламу. В связи с этим председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что для построения эффективной системы защиты прав граждан в НБУ создали новое подразделение — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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