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EURACOAL назвал причину включения стоимости доставки угля в формулу «Роттердам +»
В формулу «Роттердам+» включили стоимость доставки, поскольку завезти уголь в Украину дороже, чем в порты Амстердам — Роттердам — Антверпен. Об этом заявил генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс в интервью интернет-изданию delo.ua.
«Выбор API 2 оправдан, но отражает стоимость угля, доставляемого в порты АРА (Амстердам — Роттердам — Антверпен) на северо-западе Европы, а не в украинские порты, только один из которых может разгружать крупнотоннажные суда. Мнение экспертов, полученное EURACOAL, подтверждает, что стоимость доставки в Украину выше, в зависимости от происхождения конкретной партии и размера судна — возможно, на 9 долларов США за тонну, в случае угля из США», — сообщил Риккетс.
Руководитель EURACOAL добавил, что разница в стоимости доставки угля в европейские порты и украинские варьируется от 6,5 доллара США/т до 14,5 доллара и эти расходы были включены в формулу ценообразования.
«Разница в стоимости доставки угля, доставляемого в украинские порты, а не в порты ARA, варьируется от 6,5 доллара США/т до 14,5 доллара в соответствии с методологией НКРЭКП. Таким образом, примерная оценка разницы в стоимости доставки, сделанная НКРЭКУ, отражает фактическую величину», — заявил Риккетс.
Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).
С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилась.
24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу «Роттердам+».
8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+», среди которых экс-руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
20 августа 2019 суд отказал в ходатайстве НАБУ и не согласился взять под стражу Вовка.
Ряд экспертов полагает, что дело НАБУ необоснованно и не имеет судебной перспективы, а новое правительство вынуждено будет вернуться к формуле «Роттердам+», поскольку покупать по ней уголь на данный момент дешевле всего.
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