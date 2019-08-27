Deutsche Bank попал в грандиозный скандал с трудоустройством детей российских чиновников

Мир

Немецкий банк Deutsche Bank вынужден заплатить более $ 16 млн штрафа, чтобы урегулировать обвинения в коррупции, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Как сообщает Reuters, Комиссия по ценным бумагам и биржам США выявила, что Deutsche Bank нанимал низкоквалифицированных или неквалифицированных родственников российских и китайских чиновников. Этим банк нарушил американский Закон о коррупции за рубежом.

Сотрудники банка якобы подделывали документацию, чтобы было возможно скрыть некомпетентность принимаемых сотрудников из РФ и Китая.

Речь идет о 2006−2014 годах.

По результатам аудита Комиссии было выявлено, что с 2009 года в банке работала дочь российского замминистра. Сначала ее приняли на временную работу в московском отделении. Через четыре месяца банк не получил соглашение с российским правительством, которое планировал получить. После этого дочь заместителя министра перевели в Лондон на постоянную работу. Через 10 дней в банк поступило предложение принять участие в размещении евробондов на сумму 2 млрд евро, подписанное отцом девушки. По информации российского издания «Ведомости», речь идет о дочери бывшего заместителя министра финансов Дмитрия Панкина.

Кроме того, в 2010 году Deutsche Bank взял на работу сына топ-менеджера российской госкомпании по просьбе этого топ-менеджера, хотя были сомнения в компетентности кандидата. Через два месяца его перевели обратно в Москву. В отделе кадров сообщили, что он не ходил на работу, списывал на экзамене и ставил под угрозу репутацию компании.

Ранее «ФАКТЫ» уже сообщали, что российские топ-чиновники и политики устраивают своих детей на работу в учреждения Европы и США. В частности, дочь пресс-секретаря Владимира Путина Лиза Пескова проходила стажировку в Европейском парламенте и имела беспрепятственный доступ к ряду документов Европейского союза. Позже евродепутат от Франции Эмерик Шопрад опроверг информацию о доступе Песковой к секретной информации ЕС..

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter