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За период действия формульного подхода «Роттердам +», зарплата шахтеров увеличилась вдвое, — эксперт
За время действия формулы «Роттердам +» зарплаты шахтеров увеличились более чем вдвое. Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook.
Экс-глава НКРЭКУ привел официальные данные Госкомстата:
«7036 грн средняя заработная плата шахтера на момент утверждения „Роттердам +“ в марте 2016 года. 15 289 грн средняя заработная плата шахтера в июне 2019 года, последнем месяце действия „Роттердам +“. ВЫВОД: за период действия прозрачной формулы и привязки к мировым ценам на энергетический уголь, т. н. „Роттердам +“, зарплаты шахтеров выросли на 8253 грн в месяц, что соответствует росту более 117 процентов», — написал Вовк.
Таким образом 73 000 человек, работающих в области добычи угля, стали получать вдвое большую зарплату благодаря привязке к мировым ценам на уголь.
«Дополнительный зарплатный фонд в год: плюс 99 тыс. грн на одного работника, плюс 7,2 млрд. грн на всех работников», — сообщил Вовк.
Напомним, по мнению экспертов, введение формулы «Роттердам +» спасло угольную отрасль от кризиса и обеспечило справедливые цены в энергетике. Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявлял, что государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно более 10 млрд гривен.
Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам +») была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен). С 1 июля 2019-го в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам +» прекратилась.
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