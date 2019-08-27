Где смотреть онлайн «Заря» — «Эспаньол»: расписание трансляций поединка Лиги Европы

Спорт

В четверг, 29 августа, луганская «Заря» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги Европы против испанского «Эспаньола» на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье предпримет попытку пробиться в групповой раунд турнира. Напомним, что в первой встрече подопечные Виктора Скрипника уступили сопернику в пригороде Барселоны — 1:3.

Работать на поединке УЕФА доверил судейской бригаде из Румынии во главе с 36-летним Раду Петреску, который ранее судил всего одну встречу с участием украинских команд, да и в той играла «Заря» (на поле бельгийского «Шарлеруа» — 2:0 в 2015-м).

В минувшие выходные соперники провели очередные матчи в своих национальных лигах. «Эспаньол» в рамках чемпионата Испании в гостях сыграл вничью (0:0) с «Депортиво» и после двух туров идет в Ла Лиге на 18-м месте. В свою очередь, «Заря» в украинской премьер-лиге благодаря голу Филиппа Будковского победила во Львове «Карпаты» (1:0), расположившись в турнирной таблице вслед за «Шахтером» и «Десной».

В прямом эфире встречу «Заря» — «Эспаньол» на территории Украины покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции — 29 августа в 20:00. Кроме того, на YouTube матч покажет канал Football Hub.

Букмекеры в предстоящем поединке, как и в первом, отдают предпочтение испанцам. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу луганчан принимает с коэффициентом 3,30, на ничью — 3,40, на успех гостей из Барселоны — 2,20. Не сомневаются аналитики букмекерских контор и в успехе «Эспаньола» по сумме двух встреч: коэффициент на «Эспаньол» — 1,06, на «Зарю» — 9,40.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире ответные поединки раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Фото ФК «Эспаньол»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter