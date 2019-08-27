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Тренеры «Зважених та щасливих» дадут советы желающим похудеть в новом ток-шоу
В конце августа на канале СТБ стартует девятый сезон популярного проекта «Зважені та щасливі». В этом году создатели расширяют рамки реалити и снимают отдельное ток-шоу «Зважся!», которое будет выходить по субботам. Его ведущая — Анита Луценко. Эксперты: Анна Кушнерук, Светлана Фус, Иракли Макацария и Марина Боржемская.
— Я знаю, как мотивировать людей, — сказала «ФАКТАМ» Анита Луценко. — Понимаю, что многие нуждаются в нашей поддержке и помощи, так что мы делаем большое и очень важное дело.
Ведущая и эксперты будут давать советы по похудению, показывать промежуточные результаты выбывших участников «Зважених» и обсуждать вопросы, которые остаются открытыми после каждого выпуска.
— Мы решили создать дополнительную программу с рекомендациями по похудению от наших экспертов, — сказал креативный продюсер проекта Евгений Туник. - Нам хотелось бы взглянуть на промежуточные результаты похудения участников и, если они недостаточно заметные, мотивировать, поддержать, дать советы, чтобы на финале в декабре все выглядели безупречно.
На ток-шоу будут приходить участники предыдущих сезонов и звездные гости, которые поделятся своим опытом снижения веса.
— По сути, мы даем зрителю бесплатные программы похудения, — сказал Евгений. — Когда участник выбывает из проекта, зачастую у него остается какая-то обида. На ток-шоу «Зважся!» есть шанс высказаться, спросить, что он делал не так и почему его выгнали.
Ранее вернувшаяся в проект известный украинский диетолог Светлана Фус в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о секретах похудения, о правильном питании и призналась в собственных проблемах.
А новый тренер «Зважених та щасливих» Иракли Макацария открыл о «ФАКТАМ» тайны закулисья проекта.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».