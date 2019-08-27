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Умерла звезда сериала "Домашний арест"

17:58 27 августа 2019 402
Людмила Мальцева
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 27 августа, скончалась популярна российская актриса Людмила Мальцева. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти пока не называется. Мальцевой было 69 лет. Она сыграла почти в 40 фильмах и сериалах.

Людмила Васильевна Мальцева родилась 5 июля 1950 года в Кемерово. Окончила Театральное училище им. Щепкина (курс Михаила Царева). Продолжила образование в Сорбонне, где изучала культуру казачьей эмиграции в Париже.

Сниматься в кино актриса начала довольно поздно. Дебютировала в эпизодической роли в фильме «Казачья быль» в 1999 году. Затем у Мальцевой было еще несколько маленьких ролей. Ее стали часто приглашать в различные телесериалы. Среди них наибольшей популярностью пользовались «Террористка Иванова», «Шериф-2», «Пасечник», «Пасечник-2».

Последней ролью Мальцевой стала секретарша мэра в комедийном сериале «Домашний арест».

На протяжении нескольких актриса выступала дуэтом с популярным актером Юрием Назаровым. Спектакли с их участием пользовались огромным успехом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известной российской актрисы Александры Назаровой. Она скончалась на 80-м году жизни.

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