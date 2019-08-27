Умерла звезда сериала "Домашний арест"

Шоу-бизнес

Во вторник, 27 августа, скончалась популярна российская актриса Людмила Мальцева. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. Причина смерти пока не называется. Мальцевой было 69 лет. Она сыграла почти в 40 фильмах и сериалах.

Людмила Васильевна Мальцева родилась 5 июля 1950 года в Кемерово. Окончила Театральное училище им. Щепкина (курс Михаила Царева). Продолжила образование в Сорбонне, где изучала культуру казачьей эмиграции в Париже.

Сниматься в кино актриса начала довольно поздно. Дебютировала в эпизодической роли в фильме «Казачья быль» в 1999 году. Затем у Мальцевой было еще несколько маленьких ролей. Ее стали часто приглашать в различные телесериалы. Среди них наибольшей популярностью пользовались «Террористка Иванова», «Шериф-2», «Пасечник», «Пасечник-2».

Последней ролью Мальцевой стала секретарша мэра в комедийном сериале «Домашний арест».

На протяжении нескольких актриса выступала дуэтом с популярным актером Юрием Назаровым. Спектакли с их участием пользовались огромным успехом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известной российской актрисы Александры Назаровой. Она скончалась на 80-м году жизни.

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