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Мир

В Альпах разбился в авиакатастрофе знаменитый британский композитор, его жена и младенец (фото)

18:03 27 августа 2019 306
Джонатан и Ханна
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Швейцарских Альпах, близ итальянской границы, разбился легкомоторный самолет Piper, на борту которого были знаменитый британский композитор — 50-летний Джонатан Голдштейн, его 36-летняя жена-саксофонистка Ханна и их маленькая дочь. Как сообщает газета The Sun, Голдштейн, пилот-любитель, сам был за штурвалом самолета. Причина катастрофы пока неизвестна.

Джонатан и Ханна поженились три года назад. Миссис Голдштейн (урожденная Марцинович) играла в составе оркестра BBC и Лондонского симфонического оркестра, а также успешно выступала соло — в том числе и в престижном концертном зале Альберт-холл.

Джонатан написал музыку ко многим фильмам, сериалам, театральным постановкам, а также к рекламным роликам. Он принимал участие в работе над саундтреком к фильму Мартина Скорсезе «Мыс страха». А в 2007 году получил престижную музыкальную премию Айвара Новелло за музыку к фильму BBC и HBO «Примо». Он также был музыкальным продюсером и основал собственную компанию

В последнее время супруги работали над совместным альбомом.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Греции в авиакатастрофе погиб российский бизнесмен Михаил Абрамов.

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