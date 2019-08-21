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Мир

В авиакатастрофе в Греции погиб известный российский бизнесмен

15:47 21 августа 2019 191
Обломки вертолета достают из моря
Инф. «ФАКТОВ»

В Греции произошло крушение частного вертолета, на борту которого находился в т. ч. российский бизнесмен, известный как основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Он и его спутник погибли при крушении, пилот вертолета также не выжил. Напомним, в середине июля при крушении вертолета в России погиб учитель Путина, обучавший его перед полетом со стерхами.

Инцидент произошел вечером 20 августа в районе острова Порос (60 км от Афин), сообщили росСМИ.

Музей русской иконы был открыт в 2006 году и до сих пор является единственным в России. Цель поездки его основателя в Грецию не разглашается.

Михаил Абрамов

Напомним, ранее в Подмосковье начали разбирать самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку после попадания стаи птиц в его двигатели. Самолет следовал из Москвы в аннексированный Крым.

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