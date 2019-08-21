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В авиакатастрофе в Греции погиб известный российский бизнесмен
В Греции произошло крушение частного вертолета, на борту которого находился
Инцидент произошел вечером 20 августа в районе острова Порос (60 км от Афин), сообщили росСМИ.
Музей русской иконы был открыт в 2006 году и до сих пор является единственным в России. Цель поездки его основателя в Грецию не разглашается.
Михаил Абрамов
Напомним, ранее в Подмосковье начали разбирать самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку после попадания стаи птиц в его двигатели. Самолет следовал из Москвы в аннексированный Крым.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!