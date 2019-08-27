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Мир

В Испании у 16 детей развился «синдром оборотня» после приема некачественного лекарства

18:19 27 августа 2019 232
Пациент с синдромом оборотня
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В испанском регионе Коста-дель-Соль по меньшей мере у 16 маленьких детей развился гипертрихоз или так называемый «синдром оборотня» — заболевание, проявляющееся в избыточном росте волос, не свойственном данному участку кожи. Причиной, как пишет Daily Mail, стало употребление некачественного лекарства, которое прописывают детям от расстройства желудка и кислотного рефлюкса. Как выяснилось, в препарате омепразол, угнетающем секрецию желудочной кислоты, по неизвестным причинам была примесь миноксидила, применяющегося для лечения облысения.

Фармацевтическая компания Farma-Química Sur SL, базирующаяся в Малаге, была лишена лицензии, а лекарство отозвано из продажи. Оно было в наличии в 30 аптеках Андалусии.

Власти родителям рекомендовали обратиться за медицинской помощью в том случае, если они давали своим детям загрязненный препарат.

Ранее «ФАКТЫ» писали о жительнице Таиланда, «самой волосатой девочке в мире», которая благополучно вышла замуж.

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