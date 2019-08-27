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В Испании у 16 детей развился «синдром оборотня» после приема некачественного лекарства
В испанском регионе Коста-дель-Соль по меньшей мере у 16 маленьких детей развился гипертрихоз или так называемый «синдром оборотня» — заболевание, проявляющееся в избыточном росте волос, не свойственном данному участку кожи. Причиной, как пишет Daily Mail, стало употребление некачественного лекарства, которое прописывают детям от расстройства желудка и кислотного рефлюкса. Как выяснилось, в препарате омепразол, угнетающем секрецию желудочной кислоты, по неизвестным причинам была примесь миноксидила, применяющегося для лечения облысения.
Фармацевтическая компания Farma-Química Sur SL, базирующаяся в Малаге, была лишена лицензии, а лекарство отозвано из продажи. Оно было в наличии в 30 аптеках Андалусии.
Власти родителям рекомендовали обратиться за медицинской помощью в том случае, если они давали своим детям загрязненный препарат.
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