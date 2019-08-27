24.98 / 25.24 27.62 / 28.04
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Одессой найден повешенным 25-летний офицер полиции

21:36 27 августа 2019 166
Петля
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В городе Измаиле, на юге Одесской области, обнаружен мертвым 25-летний полицейский. Об этом «ФАКТАМ» стало известно от хорошо информированного источника в правоохранительных органах. По его данным, старший лейтенант обнаружен повешенным дома, по предварительным данным, это самоубийство.

По факту проводится расследование. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В региональном главке Нацполиции данный инцидент пока не комментируют, хотя сам факт ЧП не отрицают.

А на юге Одесчины, в Килийском районе (соседнем с Измаильским), 66-летний мужчина выстрелил себе в сердце из охотничьей двустволки. Соседи, жители села Лески, утверждают, что выстрелов было два, и говорят, что накануне самоубийства фермер поссорился с супругой.

Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в аэропорту города Днепр из табельного оружия застрелился 41-летний полицейский. По некоторым данным, он оставил предсмертную записку и отправил прощальное SMS-сообщение женщине.

А в Донецке произошла жуткая трагедия: мать-одиночка повесилась, когда ее ребенок умер из-за врачебной ошибки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер