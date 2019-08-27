Под Одессой найден повешенным 25-летний офицер полиции

Происшествия

В городе Измаиле, на юге Одесской области, обнаружен мертвым 25-летний полицейский. Об этом «ФАКТАМ» стало известно от хорошо информированного источника в правоохранительных органах. По его данным, старший лейтенант обнаружен повешенным дома, по предварительным данным, это самоубийство.

По факту проводится расследование. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В региональном главке Нацполиции данный инцидент пока не комментируют, хотя сам факт ЧП не отрицают.

А на юге Одесчины, в Килийском районе (соседнем с Измаильским), 66-летний мужчина выстрелил себе в сердце из охотничьей двустволки. Соседи, жители села Лески, утверждают, что выстрелов было два, и говорят, что накануне самоубийства фермер поссорился с супругой.

Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в аэропорту города Днепр из табельного оружия застрелился 41-летний полицейский. По некоторым данным, он оставил предсмертную записку и отправил прощальное SMS-сообщение женщине.

А в Донецке произошла жуткая трагедия: мать-одиночка повесилась, когда ее ребенок умер из-за врачебной ошибки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter