Советский танк помог «Црвене Звезде» на зубах пробиться в Лигу чемпионов (фото, видео)

Спорт

Во вторник, 27 августа, по итогам ответных поединков раунда плей-офф определились еще три клуба, пробившиеся в Лигу чемпионов (последние три участника жеребьевки станут известны 28 августа после матчей «Аякс» — АПОЕЛ, «Брюгге» — ЛАСК и «Славия» — «Клуж»).

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные поединки

«Русенборг» (Норвегия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 1:1 (Акинтола, 11 — Гояк, 71). Первый матч — 0:2.

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:1 (Вуканович, 59 — Бен-Набуан, 82, в свои ворота). Первый матч — 2:2.

«Краснодар» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:2 (Уткин, 10 — Эль-Араби, 11, 48). Первый матч — 0:4.

Если в прошлом сезоне в групповом турнире Лиги чемпионов выступали и «Црвена Звезда», и «Янг Бойз», то на сей раз один должен был оказаться лишним.

Видимо, для поднятия боевого духа своих любимцев болельщики «Црвены Звезды» перед матчем со швейцарцами подогнали к своему стадиону советский танк T-55 с эмблемой клуба и надписью «Северная армия» (название объединения белградских ультрас), сообщает агентство AP.

По некоторым данным, танк болельщикам подарил владелец компании, торгующей ломом, а сам он ранее приобрел машину у сербских вооруженных сил. Есть информация, что этот танк был захвачен в Вуковаре, что вызвало возмущение у хорватов, которые попросили УЕФА разобраться в инциденте.

Тот самый танк, появившийся у стадиона «Црвены Звезды» перед игрой с «Янг Бойз»

Что же касается событий на поле, то белградцы, неделей назад забившие на выезде (их устраивала даже нулевая ничья), до перерыва умело «сушили» игру. А после перерыва сербы усилиями Вукановича еще и вышли вперед. «Янг Бойз» пошел ва-банк, создал кучу моментов и даже сравнял счет, но танк у стадиона оказался для «Црвены Звезды» фартовым. Сербы прошли швейцарцев за счет большего числа мячей, забитых на чужом поле. На зубах…

Вице-чемпион Греции «Олимпиакос» пожаловал в Россию не только в статусе команды, разгромившей «Краснодар» в первой встрече, но и коллектива, не пропустившего ни одного мяча в свои ворота в пяти предыдущих матчах квалификации Лиги чемпионов. Прошлогодний подвиг другого российского клуба — «Зенита», который после гостевых 0:4 разгромил минское «Динамо» дома — 8:1, их, похоже, вовсе не настораживал.

Надежда россиян на чудесное спасение жила всего 10 минут. «Краснодар» даже забил быстрый гол. Но команда из пригорода Афин усилиями автора «дубля» марокканца Эль-Араби, попавшего в стартовый состав лишь из-за травмы на разминке партнера по команде, окончательно похоронила надежды хозяев поля на спасение. Кстати, «Олимпиакос» сыграет в группе Лиги чемпионов 19-й раз.

Перед ответной встречей на стадионе «Леркендаль» в Тронхейме чемпион Хорватии «Динамо» имел в запасе два мяча и, конечно же, надеялся пятый раз за последние восемь сезонов пробиться в элиту европейского футбола (к слову, «Русенборг» не играл в группе Лиги чемпионов целых 12 лет).

Однако норвежцы в домашней игре быстро повели в счете, и долгое время болельщики «Русенборга» верили в общий успех. До 71-й минуты, когда вышедшему на замену боснийскому легионеру «Динамо» Гояку удался шикарный удар в «девятку».

Напомним, что жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов (восемь групп по четыре команды) состоится в четверг, 30 августа (в 19:00), в Монако.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщики «Олимпиакоса» перед первым матчем с «Краснодаром» сломали нос российскому продюсеру.

Фото ФК «Янг Бойз»



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