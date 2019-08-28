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"Европейская Солидарность" выступила против свободы антиукраинской пропаганды
Партия «Европейская Солидарность» считает неприемлемым избрание председателем Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины представителя ОПЗЖ Нестора Шуфрича, — близкого соратника Виктора Медведчука — и призывает партии «Голос» и «Родина» пересмотреть свои позиции и публично выступить против такого назначения. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте партии «ЕС».
«Настоящие взгляды пророссийских политиков столь же далеки от свободы слова, насколько близка их позиция к России. Соответственно, предложение правящей власти возглавить этот комитет представителю пророссийской силы означает, что партия «Слуга народа» разделяет российские подходы к монополии власти над информационным пространством.
Мы удивлены позицией других фракций, в частности народных депутатов от «Голоса», которые молча не возражали против оккупации ключевого оппозиционного комитета депутатами пророссийских взглядов, ведь эта политическая сила уже доказала на практике как выглядит пророссийская цензура на примере некоторых СМИ. И только представители «ЕС» были против такого решения.
Надеемся, что все проевроевропейские силы смогут объединенно выступить против надругательства над базовым демократическим принципом — свободы слова, и совместно нам удастся не допустить такого позора для Верховной Рады 9 созыва, а также дать украинским журналистам реальные инструменты защиты их прав.
«Европейская Солидарность» будет последовательно отстаивать настоящую свободу слова в Украине, не имеющей ничего общего со свободой антиукраинской пропаганды. Украина — не Россия. Пора нам снова вместе это доказать", — говорится в заявлении партии «Европейская Солидарность».
Ранее «ФАКТЫ» публиковали полный список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по результатам выборов 21 июля 2019 года.
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