Шоу-бизнес

В России жестоко избили известного актера: он в больнице

Известного российского актера Марка Коваля жестоко избили остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге.

На 29-летнего Коваля, звезду сериалов «Мажор-2», «Морские дьяволы», «Выжить любой ценой», «Белый шаман», напали неизвестные, когда он ждал приезда транспорта. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 августа.

Что стало причиной конфликта и сколько было злоумышленников, не уточняется. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Коваля сразу госпитализировали, у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, зимой этого года российского актера Виталия Абдулова, звезду сериалов «Солдаты», «Кадеты», «Ранетки», избили в Москве.

А в апреле в итальянском городе Неаполь ранили актера Артема Ткачука родом из Украины — на парня напали, когда он гулял с другом ночными улицами.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter