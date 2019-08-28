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В России жестоко избили известного актера: он в больнице
Известного российского актера Марка Коваля жестоко избили остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге.
На 29-летнего Коваля, звезду сериалов «Мажор-2», «Морские дьяволы», «Выжить любой ценой», «Белый шаман», напали неизвестные, когда он ждал приезда транспорта. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 августа.
Что стало причиной конфликта и сколько было злоумышленников, не уточняется. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Коваля сразу госпитализировали, у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму.
Напомним, зимой этого года российского актера Виталия Абдулова, звезду сериалов «Солдаты», «Кадеты», «Ранетки», избили в Москве.
А в апреле в итальянском городе Неаполь ранили актера Артема Ткачука родом из Украины — на парня напали, когда он гулял с другом ночными улицами.
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