Шоу-бизнес

Один из самых строгих судей популярного шоу «Танці з зірками» («1+1») — Влад Яма. Его комментариев ожидают и боятся все участники проекта. Не стал исключением и первый эфир третьего обновленного сезона шоу. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Влад Яма рассказал о том, кто стал его фаворитом, а кто — первым претендентом на вылет.

— Влад, какое впечатление от первого эфира?

— Мне кажется, праздник удался. Несмотря на то что некоторые звезды даже для меня оказались лицами достаточно новыми. Но уровень участников порадовал. Невозможно оценить это в цифрах, баллах, очках и килограммах, но, мне кажется, что в целом уровень участников этого сезона выше, чем в прошлом году.

— Похоже, особенно сильной будет конкуренция среди звездных участниц.

— Да, причем никто явно среди них не выделяется. Я даже не рискну говорить о фаворитах шоу в целом. Могу сказать лишь о тех, кто мне понравился и кто стал аутсайдером в первом эфире. В любом случае мне бы хотелось еще неделю понаблюдать за участниками, увидеть их в менее удобных танцевальных стилях.

— Судя по первому эфиру, больше всего вам понравилась Анна Ризатдинова?

— Действительно, она стала героиней эфира. Ее выступление на паркете было одним из самых ярких. Буду пристально за ней наблюдать, потому что гимнастика и танцы — это совершенно разные пути. Те, кто в этом не разбирается, считают, что Анне намного легче, чем остальным участникам, но я бы с этим поспорил! Да, есть координация, гибкость, но движения, как и манера выражения эмоций, очень отличаются. Дальше я буду смотреть, насколько будет угадываться в танце то, что Аня — гимнастка. Чем меньше я буду видеть в ней спортсменку, тем лучше. Но, поверьте, скрыть это не всем удается.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

— Какое впечатление от возвращения на паркет Дмитрия Дикусара?

— Мне бы понравилось, если бы я увидел яркий танец. А так… Вернулся — и хорошо. Я понимаю, что многие скучают по сцене, эфиру, но надо не забывать о своей партнерше — это самое главное в бальных танцах.

— На паркете вновь Алена Шоптенко, которая пропустила прошлый сезон «Танцев».

— В прошлом году Алена была хореографом-постановщиком проекта. Она, безусловно, хороша. В паре с Алексеем Яровенко Алена очень легко, светло станцевала. При этом их постановка была, что называется, с умом. Если говорить о стратегии на весь сезон, а это 14 эфиров, то с этой точки зрения их танец был прекрасен. Теперь же в каждом эфире им надо по чуть-чуть добавлять техники. Начало было достаточно спокойным, без претензий на победу. Но если это стратегия, то браво!

— Существует такое понятие, как стратегия выступлений на «Танцах»?

— В этом шоу нет никакой стратегии и законов. Как в любой профессии или деле, которым ты занимаешься, нужно просто чувствовать. Помню, когда мы с Наташей Могилевской участвовали в «Танцах», то старались за два месяца до первого эфира рассчитать наш путь. Понятно, мы не знали, что выйдем в финал, но уж точно не рассчитывали выступления на один-два эфира — скорее на пять-шесть. Чтобы зрителям было интересно, чтобы не приедаться, чтобы каждую неделю показывать себя в необычном ракурсе. Нам самим это было интересно. Как сейчас рассуждают пары, я не знаю. Хореографию точно готовят заранее. А вот что касается поведения, тактики — не уверен, что все продумывают настолько далеко.

— Вас не смутило выступление Марув?

— Надо признать, что Марув танцевала очень круто. Я хочу это подчеркнуть. Скажем, мои родители не поняли ее номер. Благодаря моей деятельности они уже начали разбираться в бальных танцах, но для них постановка, где руки работают больше, чем ноги, — не танец. Хотя по факту такая техника тоже существует. У Марув это было сильно, стильно и уверенно. Может, слишком откровенно, но номер от этого уж точно не стал хуже. Поэтому за Марув я буду наблюдать уже в ближайшее воскресенье. Интересно, как она покажет себя в новом стиле.

— Вы уже определили, кто в этом сезоне окажется «слабым звеном», подобно Комарову и Лесе Никитюк?

- Знаете, есть подозрение, что так плохо в этом сезоне никто не танцует. И не скажу, что я расстроился. Просто это говорит о силе сезона в целом. С другой стороны, так меньше контраста между худшим и лучшим. Пока по результатам первого эфира в аутсайдерах Матвеева, Дзидзьо и Кукуюк. Но даже они лучше, чем Дима Комаров.

— А выступление Сереги?

— Он для меня до сих пор загадка. Понравилось его ощущение сцены, партнерши, себя. Серега для меня мегаинтересен. Но есть подозрение, что с точки зрения танца он уже не сможет ничего добавить. У него довольно специфическая координация движений. Скорее всего, это и был его максимум. Возможно, уже в следующее воскресенье Серега станет одним из аутсайдеров. Если остальные немного добавят, он рискует покинуть проект.

— Вы сказали, что для вас открытие сезона — Люда Барбир.

— Я действительно не ожидал от нее такой откровенности. Очень чувствуется, когда человек хочет танцевать, горит этим. Видел это по глазам Люды еще в прошлом сезоне, когда она поддерживала Руслана Сеничкина. И вот теперь она с этой жаждой вышла на паркет, такое всегда подкупает. Если она будет так продолжать, то точно дойдет до последних эфиров.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

— А Лена Кравец?

— Было ощущение полета, танцевальной свободы — я просто дышал вместе с ней. Но сложной техники в ее хореографии нет. Все очень спокойно. Для первого эфира этого более чем достаточно. Дальше — интрига. Думаю, что Лена будет так выгодно смотреться не во всех стилях.

Елена Кравец и Макс Леонов

Самые яркие моменты первого эфира «Танців з зірками» можно посмотреть здесь.

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