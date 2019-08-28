В Киеве до 1 сентября работают районные продуктовые ярмарки (адреса)

Клуб потребителей

В Киеве с 28 августа по 1 сентября во многих районах пройдут традиционные ярмарки. Сезонную продукцию представят мелкие агрохозяйства, предприниматели, представители перерабатывающих предприятий и фермеров. Их торговые места разместятся в основном на привычных локациях. На ярмарочных раскладках — овощи, фрукты, бакалея, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие товары. Ярмарки ожидают покупателей обычно до 16:00—17:00 .

Напомним, что, по сообщению столичного департамента промышленности и предпринимательства, до 10 сентября повсеместно на ярмарках будут торговать в том числе и школьными товарами.

28 августа (среда) ярмарки развернулись:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

29 августа (четверг) торговля пройдет:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.

30 августа (пятница) выездную торговлю устроят по адресам:

в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Шолом Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;

в Подольском — на улице Полковой, 72;

в Соломенском — на улице Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской);

в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).

31 августа (суббота) сельхозярмарки ожидаются в восьми районах:

в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), М. Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Нестайко (рядом с почтамтом «Левобережный»);

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Соломенском — на проспекте Комарова, 28 (до улицы Чумака);

в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.

1 сентября (воскресенье) сельхозраспродажи состоятся:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с начала года подорожало большинство продуктов из так называемого социального списка, в том числе и картошка.

Также «ФАКТЫ» рассказывали, что за последний год в Украине на 60% подорожал хлеб. Эксперты связывают это как с подорожанием сырья, в частности, яиц, масложировой продукции и сахара, так и с ростом цен на энергоносители.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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