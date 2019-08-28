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Зеленский переговорил с советником Трампа: что обсуждали
В Киеве состоялась встреча президента Владимира Зеленского с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Ключевой темой встречи стали будущие переговоры Зеленского и президента США, а также военное и политическое сотрудничество.
«Я выразил надежду на встречу двух президентов через несколько дней в Варшаве. Мы обсуждали организацию этой встречи», — рассказал Болтон.
Также важной темой встречи стали вопросы безопасности и военное сотрудничество Украины и США. Зеленский в очередной раз напомнил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату по урегулированию на Донбассе. Болтон подтвердил, что есть вероятность, что в будущем формат будет расширен за счет американской стороны.
По словам Болтона, американскую сторону также заинтересовал список первооочередных законов, которые должна рассмотреть Верховная Рада нового созыва.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!