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Политика

Зеленский переговорил с советником Трампа: что обсуждали

16:08 28 августа 2019 143
зеленский болтон
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве состоялась встреча президента Владимира Зеленского с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Ключевой темой встречи стали будущие переговоры Зеленского и президента США, а также военное и политическое сотрудничество.

«Я выразил надежду на встречу двух президентов через несколько дней в Варшаве. Мы обсуждали организацию этой встречи», — рассказал Болтон.

Также важной темой встречи стали вопросы безопасности и военное сотрудничество Украины и США. Зеленский в очередной раз напомнил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к Нормандскому формату по урегулированию на Донбассе. Болтон подтвердил, что есть вероятность, что в будущем формат будет расширен за счет американской стороны.

По словам Болтона, американскую сторону также заинтересовал список первооочередных законов, которые должна рассмотреть Верховная Рада нового созыва.

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