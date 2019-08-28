Ставленник Коломойского: в Раде назвали нового кандидата на пост главы Минздрава

Политика

Команда президента Зеленского нашла нового кандидата на пост министра здравоохранения. Ранее называвшийся претендент Олег Петренко (нынешний глава Национальной службы здоровья Украины) отказался становиться министром.

Теперь самым вероятным кандидатом на пост главы Минздрава называют Максима Степанова, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации. О возможном назначении Степанова в Минздрав рассказал народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

У Степанова есть медицинское образование (в 1998 году он окончил Донецкий медуниверситет), но практического опыта в медструктурах не накоплено — с 1999 года Степанов работал на госслужбе и в госкомпаниях, занимая должности в «Газе Украины», налоговой администрации, Одесской облгосадминистрации.

По словам Лещенко, Степанова поддерживают как нынешний глава МВД Арсен Аваков, так и бизнесмен Игорь Коломойский. Также Степанова называют соратником избранного депутата Игоря Палицы.

С поста главы Одесской области Степанов был уволен в апреле текущего года. Сразу после увольнения появились слухи о том, что бывший глава ОГА претендует на высокую должность в Минздраве.

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