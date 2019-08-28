Спорт

Чета Бекхэм проводит отпуск на яхте своего кума Элтона Джона (фото)

Знаменитый экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии 44-летний Дэвид Бекхэм вместе с 45-летней супругой Викторией (экс-солистка поп-группы Spice Girls) и детьми — 20-летним Бруклином, 16-летним Ромео, 14-летним Крузом и 8-летним Харпером проводит отпуск на юге Франции (ранее знаменитая семья отдыхала в Майами и Италии). И ни в каком-нибудь шикарном пятизвездочном отеле, а на яхте своего кума — Элтона Джона. Благо, знакомы они четверть века, к тому же знаменитый музыкант крестил сыновей Бекхэма — Бруклина и Ромео.

«Дядя Элтон. Мы знаем друг друга уже 25 лет. Хорошо проводили время?» — подписал Дэвид фото с хозяином яхты.

Также Дэвид сделал фото на память с партнером Элтона, режиссером Дэвидом Фернишем. Они поженились в 2014-м, Бекхэмы были на свадьбе.

Бруклин и Круз Бекхэмы

Кстати, Виктория фотографировалась на яхте в платье своего бренда стоимостью 2300 долларов.

Дэвид не упустил шанс подколоть жену, подписав ее фото: «Ну серьезно, что ли? Одежда для яхты в стиле Виктории Бекхэм».

Виктория с ответом медлить не стала, выложив фото мужа, уснувшего в рубашке Versace.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Виктория Бекхэм в микро-шортах засветила потрясающие ноги.

Фото Instagram



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