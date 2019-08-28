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Разъяренный носорог напал на машину и несколько раз перевернул ее, как игрушку: страшное видео
В немецком сафари-парке «Серенгети», близ города Ходенхаген в Нижней Саксонии, носорог по кличке Кузини неожиданно пришел в ярость и напал на машину смотрительницы, когда женщина была внутри. Как сообщает Daily Mail, мощное животное несколько раз поддело рогом и перевернуло автомобиль, как игрушку. Сотрудница парка чудом отделалась лишь несколькими синяками. Автомобиль получил серьезные повреждения.
Что именно так рассердило 30-летнего Кузини не вполне ясно. В парке он проживает около полутора лет. И до сих пор еще не вполне свыкся с обстановкой.
Менеджер парка заявил, что Кузини безопасен для посетителей, так как его выпускают из вольера только утром и вечером, когда в парке нет посторонних.
В мае этого года в этом же сафари-парке два льва напали на другого смотрителя, зашедшего к ним в вольер. Человек чудом выжил, получив серьезные травмы и перенеся пятичасовую операцию.
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