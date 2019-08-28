Происшествия

Подозреваемый в нашумевшем убийстве украинца в Италии сбежал из тюрьмы с помощью простыни

Поляк, который смертельно ранил в Италии 36-летнего украинца Юрия Бусуйока, убежал из итальянской тюрьмы с помощью простыни. Об этом сообщил отец погибшего Михаил Бусуйок.

«Нам с женой о побеге сообщил адвокат. 25 августа утром совершил побег убийца Роберт Лисовский. Тогда как раз шла утренняя месса. Из простыни он сделал себе веревку. По некоторым версиям, ему помогли бежать. Предупредили нас, чтобы были осторожными», — цитирует отца погибшего издание «Вечерние Черкассы».

Издание сообщает, что 27 августа беглого убийцу все-таки задержали. 23 сентября предстоит окончательное судебное заседание по нему. На предварительных слушаниях адвокат злоумышленника заявил о психических расстройствах у подзащитного. Итальянские медики впоследствии не подтвердили диагноз и признали его здоровым.

Напомним, Юрия Бусуйока убили вечером 2 декабря 2018 года в историческом центре Неаполя. Украинец получил ножевые ранения, когда вступился за молодую пару — юношу и девушку. Мужчина, ударивший ножом украинца, — выходец из Польши. С места преступления убийца сбежал. Позже его задержали.

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