25.02 / 25.26 27.65 / 28.06
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Суд вынес решение об аресте Богатыревой (фото)

17:51 28 августа 2019 400
богатырева
Инф. «ФАКТОВ»

Суд в Киеве вынес решение по задержанной накануне Раисе Богатыревой — бывшей главе Минздрава, неожиданно вернувшейся в Киев после нескольких лет отсутствия.

Согласно решению Печерского районного суда Киева, Богатырева арестована на 60 суток, но может выйти под залог 6 млн гривен. Деньги уже нашлись — требуемую сумму готов внести народный депутат Вадим Новинский.

Напомним, против Богатыревой в Украине ведется следствие о растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Дело касается деятельности Богатыревой на посту руководителя Минздрава. Статья, по которой подозревают Богатыреву, предусматривает заключение на срок от семи до двенадцати лет.

Богатыреву задержали в аэропорту «Киев» вечером 27 августа по прибытии в Украину рейсом из Минска.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер