Суд вынес решение об аресте Богатыревой (фото)

Политика

Суд в Киеве вынес решение по задержанной накануне Раисе Богатыревой — бывшей главе Минздрава, неожиданно вернувшейся в Киев после нескольких лет отсутствия.

Согласно решению Печерского районного суда Киева, Богатырева арестована на 60 суток, но может выйти под залог 6 млн гривен. Деньги уже нашлись — требуемую сумму готов внести народный депутат Вадим Новинский.

Напомним, против Богатыревой в Украине ведется следствие о растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Дело касается деятельности Богатыревой на посту руководителя Минздрава. Статья, по которой подозревают Богатыреву, предусматривает заключение на срок от семи до двенадцати лет.

Богатыреву задержали в аэропорту «Киев» вечером 27 августа по прибытии в Украину рейсом из Минска.

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