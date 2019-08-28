Наука и технологии

В современном мире все большее внимание уделяется вопросам экологической безопасности. Социально ответственные предприятия в Украине при использовании природных ресурсов стараются уменьшить степень влияния производственных процессов на окружающую среду, постепенно ограничивая выбросы в атмосферу и гидросферу с целью улучшения общей экологической обстановки, нейтрализуют несанкционированные выбросы мусора, модернизируют технологические процессы и минимизируют выделения загрязняющих веществ в канализацию.

Один из ведущих агропромышленных комплексов Украины — «Мироновский хлебопродукт» (МХП), специализирующийся на производстве курятины, выращивании зерновых, а также другой аграрной деятельности, в том числе «зеленой энергетике», — осуществляет свою деятельность по международным стандартам с применением новейших технологий утилизации отходов производства и качественной очисткой сточных вод.

«Мироновская птицефабрика», входящая в состав МХП, является одним из крупнейших предприятий замкнутого цикла — от выращивания суточного молодняка до производства мяса цыплят-бройлеров. Очистные сооружения комплекса по переработке цыплят-бройлеров спроектированы по голландской технологии, в основе которой — биологический метод очистки с применением скоростных биологических реакторов.

Специалисты «Мироновской птицефабрики» постоянно контролируют влияние производственной деятельности на водные ресурсы.

«У нас есть специальное разрешение (лицензия) на пользование недрами (подземные воды) и разрешение на специальное водопользование, согласно которым мы четко придерживаемся лимита по объему водозабора. Вся использованная вода проходит тщательную очистку, после чего возвращается в реку Росаву», — отметил главный эколог МХП Александр Семенец.

Очистные сооружения предприятия ежедневно очищают 5,5 тыс. М3 воды, поступающей из комплекса по переработке цыплят-бройлеров в Каневском районе Черкасской области. Предприятие проводит мониторинг сбросов в водоемы каждые 7 дней, а не 10, как того требуют законодательные требования. Воду отбирают, а затем проводят ее анализ из трех локаций: в 500 метрах до сброса воды, непосредственно в месте попадания в водоемы и в 500 метрах от места сброса. Анализ выполняется с соблюдением предельно допустимых норм для сбросов воды, установленных законодательством.

Применение качественной технологии очистки позволяет достичь высоких показателей. При этом лабораторные анализы показывают, что благодаря качественной системе очистки, которую использует «Мироновская птицефабрика», очищенная вода по некоторым своим показателям может быть чище, чем речная.

«Прежде всего следует отметить, что за период с 2016-го до 2019 года „Мироновская птицефабрика“ инвестировала 4 миллиона гривен на реконструкцию своих очистных сооружений. Значительная часть направлена на финансирование строительства нового селекторного резервуара большей емкости. Благодаря модернизации очистного сооружения мы смогли значительно улучшить процесс предварительного обезвреживания загрязнений в сточной воде», — рассказала начальник очистных сооружений «Мироновской птицефабрики» Светлана Новицкая.

По ее словам, все процессы на новом сооружении работают в автоматическом режиме для предотвращения влияния человеческого фактора, а в 2018 году была проведена реконструкция насосной станции. Также на предприятии планируется последовательная реконструкция скоростных биореакторов, в которую будет инвестировано 4,5 миллиона гривен.

Светлана Новицкая

Почти ежемесячно ведущие европейские и отечественные компании проводят на территории завода эксперименты по тестированию новых технологий и реагентов, которые позволят уменьшить влияние производства на окружающую среду. На сегодняшний день «Мироновская птицефабрика» является флагманом инноваций в области технологии очистки сточных вод.

На фото в заголовке скоростной биореактор

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