Происшествия

Голова — на дороге, а тело — в доме: жуткий случай под Одессой (фото)

В Балтском районе Одесской области голову местного жителя нашли возле дороги, а тело — в доме. Как сообщили в полиции, к ним обратилась жительница одного из сел, заявив, что на обочине улицы наткнулась на человеческую голову. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что погибший — местный житель, живший неподалеку от места страшной находки, в заброшенном доме.

Само тело полицейские обнаружили в доме, двери которого были раскрыты настежь. Как отмечается, на трупе имелись значительные признаки разложения.

Опросив соседей, правоохранители установили, что 47-летний потерпевший жил сам, злоупотреблял спиртным, а в последний раз его видели около месяца назад. По словам односельчан, мужчина якобы говорил о намерении уехать, поэтому на его отсутствие никто не обратил внимания.

Согласно предварительным данным, по заключению осмотра и вскрытия тела, признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако, как отметили в региональном полицейском главке, окончательные выводы о ее причине будут сделаны после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Устанавливаются обстоятельства случившегося и причины гибели мужчины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшном случае, произошедшем в Ровенской области. 49-летняя жительница села Обаров руками и веревкой задушила своего 47-летнего супруга, когда тот спал. Затем она отрезала его голову ножом и попыталась расчленить тело топором.

А в Закарпатье 15-летний школьник жестоко расправился с одноклассником, нанеся сверстнику 27 (!) ножевых ранений и фактически отрезав ему голову.

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