Появилась новая версия обвала дома в Дрогобыче

Происшествия

После обрушения жилого дома в Дрогобыче Львовской области следствие определилось с основными версиями. Полиция расследует дело об умышленном повреждении здания. В прокуратуре пошли дальше и открыли еще одно дело. По версии прокуроров, к обвалу могли привести злоупотребления со стороны горсовета и предприятия, ответственного за содержание здания.

По словам замглавы Нацполиции Александра Фацевича, расследование на месте обвала продолжается. «Проводились ли работы по разрушению конструкций, приведшие к обвалу, будет установлено после того, как найдут всех пострадавших», — заявил он.

Поиск пропавших без вести жильцов продолжается. Из-за повреждения коммуникаций район обрушения отключили от водоснабжения.

Тем временем прокуратура открыла расследование о злоупотреблениях в Дрогобычском горсовете и в коммунальном предприятии при содержании жилого дома (ч.2 ст. 364 УК Украины). Будет проведена проверка должностных лиц, от работы которых зависело нормальное функционирование здания.

На данный момент два уголовных производства объединены. Прокуратура области взяла под контроль расследование. Санкции статей предполагают для виновных наказание до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее среди возможных причин обрушения дома называли ошибки при строительстве, незаконную перепланировку помещений, общую изношенность здания. Версию о взрыве газа обещали проверить, но сразу назвали маловероятной.

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