Гройсман обратился к украинцам в прощальном видео

Политика

Премьер-министр Владимир Гройсман записал прощальное видеообращение к украинцам перед уходом с поста. Свою должность Гройсману сохранить не удалось — у команды нового президента есть свои кандидаты на пост премьера.

Поменять главу правительства парламент может уже 29 августа. «Совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер… Хочу пожелать ему удачи и успеха. Новое правительство будет принимать страну, которая стабильна и развивается», — заявил Гройсман.

Новому премьеру Гройсман советует не сворачивать реформу децентрализации. Что касается своей будущей деятельности, то глава правительства намекнул, что из политики не уходит.

Напомним, 29 августа Верховная Рада девятого созыва собирается на свое первое заседание. Кабинет министров сложит полномочия. Предполагается, что в тот же день будут выбраны новые министры.

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