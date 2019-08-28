Катрин Денев и Жюльет Бинош открыли Венецианский кинофестиваль: фото и видео с красной дорожки

Шоу-бизнес

В среду, 28 августа, в Италии состоялась церемония открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля, который по праву считается старейшим в мире. Он входит в тройку самых престижных кинофестивалей вместе с Каннским и Берлинским.

Венеция превратилась в столицу мирового кинематографа до 7 сентября. Именно в этот день жюри под председательством аргентинского режиссера Лукреции Мартель объявит победителей. Кроме нее в состав жюри в этом году вошли канадский кинокритик Пирс Хэндлинг, французская актриса Стэйси Мартен, итальянский режиссер и сценарист Паоло Вирдзи, мексиканский кинематографист Родриго Прието, режиссер из Канады Мэри Харрон, японский актер Шинья Цукамото.

В основной конкурсной программе участвует 21 фильм из 17 стран мира. Украина представлена картиной «Раскрашенная птица», которая была снята совместно с кинематографистами Чехии и Словакии. Режиссером выступил Вацлав Маргул. Он же написал и сценарий. Желая спасти своего ребенка от преследований евреев в период войны, родители отправляют его в деревню в Восточной Европе. Их родственница, принявшая мальчика, неожиданно умирает, и он вынужден скитаться. Ребенок борется за жизнь, свою душу и собственное будущее. Главные роли в фильме исполнили звезды мирового кинематографа Стеллан Скарсгард, Джулиан Сэндз, Удо Кир, Барри Пеппер. Съемки проходили в четырех странах, включая Украину. Мировая премьера фильма в Венеции назначена на 3 сентября.

В число фаворитов фестиваля критики внесли картины «К звездам» американского режиссера Джеймса Грея с Брэдом Питтом в главной роли, «Почетный гость» канадского режиссера Атома Эгояна, «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли, «Прачечная» Стивена Содерберга с Гэри Олдменом, Мерил Стрип и Антонио Бандерасом, «Дело Дрейфуса» (в оригинале «Офицер и шпион») Романа Полански с Жаном Дюжарденом.

В Венеции ожидают прибытия большого числе кинозвезд. А пока на открытии фестиваля присутствовали известные французские актрисы Катрин Денев, Жюльет Бинош и Людивин Санье. Они снялись в фильме «Правда» японского режиссера Хирокадзу Корээды. В прошлом году его фильм «Магазинные воришки» получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. «Правда» — первая картина, которую Корээда снял за пределами Японии и не на японском языке. Денев играет постаревшую кинозвезду, у которой сложились очень сложные отношения с дочерью. Ее роль досталась Бинош. В драме также сыграл популярный голливудский актер Итан Хоук. «Правда» стала фильмом, открывшим 76-й Венецианский кинофестиваль.

Официальная хозяйка фестиваля, итальянская актриса Алессандра Мастронарди

Жюльет Бинош

Катрин Денев

Людивин Санье

Эльза Хоск

Изабели Фонтана

Габриэль Конесиль

Жасмин Сандерс

София Ричи

Барбара Палвин

Мелани Браун

Марта Хант

На красной дорожке появились в первый вечер не только кинозвезды, но и королевы подиума. Это своеобразная традиция Венецианского фестиваля. Порадовали своих поклонников бразильянка Изабели Фонтана, красотка из Венгрии Барбара Палвин, американка Марта Хант, француженка Габриэль Конесиль, немки Жасмин Сандерс и Эльза Хоск. Приехали на открытие фестиваля и лучшая подруга сестер Кардашьян-Дженнер София Ричи и участница группы Spice Girls Мелани Браун.

В Венецию уже прилетел Брэд Питт. Поклонники с нетрепением ждали появления своего кумира возле отеля. Актера подвезли на катере.

А официальной хозяйкой кинофорума в этом году является популярная итальянская актриса Алессандра Мастронарди, известная во всем мире по фильму Вуди Аллена «Римские приключения».

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