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Катрин Денев и Жюльет Бинош открыли Венецианский кинофестиваль: фото и видео с красной дорожки

20:23 28 августа 2019 54
Жюльет Бинош и Катрин Денев
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 28 августа, в Италии состоялась церемония открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля, который по праву считается старейшим в мире. Он входит в тройку самых престижных кинофестивалей вместе с Каннским и Берлинским.

Венеция превратилась в столицу мирового кинематографа до 7 сентября. Именно в этот день жюри под председательством аргентинского режиссера Лукреции Мартель объявит победителей. Кроме нее в состав жюри в этом году вошли канадский кинокритик Пирс Хэндлинг, французская актриса Стэйси Мартен, итальянский режиссер и сценарист Паоло Вирдзи, мексиканский кинематографист Родриго Прието, режиссер из Канады Мэри Харрон, японский актер Шинья Цукамото.

В основной конкурсной программе участвует 21 фильм из 17 стран мира. Украина представлена картиной «Раскрашенная птица», которая была снята совместно с кинематографистами Чехии и Словакии. Режиссером выступил Вацлав Маргул. Он же написал и сценарий. Желая спасти своего ребенка от преследований евреев в период войны, родители отправляют его в деревню в Восточной Европе. Их родственница, принявшая мальчика, неожиданно умирает, и он вынужден скитаться. Ребенок борется за жизнь, свою душу и собственное будущее. Главные роли в фильме исполнили звезды мирового кинематографа Стеллан Скарсгард, Джулиан Сэндз, Удо Кир, Барри Пеппер. Съемки проходили в четырех странах, включая Украину. Мировая премьера фильма в Венеции назначена на 3 сентября.

В число фаворитов фестиваля критики внесли картины «К звездам» американского режиссера Джеймса Грея с Брэдом Питтом в главной роли, «Почетный гость» канадского режиссера Атома Эгояна, «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли, «Прачечная» Стивена Содерберга с Гэри Олдменом, Мерил Стрип и Антонио Бандерасом, «Дело Дрейфуса» (в оригинале «Офицер и шпион») Романа Полански с Жаном Дюжарденом.

В Венеции ожидают прибытия большого числе кинозвезд. А пока на открытии фестиваля присутствовали известные французские актрисы Катрин Денев, Жюльет Бинош и Людивин Санье. Они снялись в фильме «Правда» японского режиссера Хирокадзу Корээды. В прошлом году его фильм «Магазинные воришки» получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. «Правда» — первая картина, которую Корээда снял за пределами Японии и не на японском языке. Денев играет постаревшую кинозвезду, у которой сложились очень сложные отношения с дочерью. Ее роль досталась Бинош. В драме также сыграл популярный голливудский актер Итан Хоук. «Правда» стала фильмом, открывшим 76-й Венецианский кинофестиваль.

  • Официальная хозяйка фестиваля, итальянская актриса Алессандра Мастронарди
  • Жюльет Бинош
  • Катрин Денев
  • Людивин Санье
  • Эльза Хоск
  • Изабели Фонтана
  • Габриэль Конесиль
  • Жасмин Сандерс
  • София Ричи
  • Барбара Палвин
  • Мелани Браун
  • Марта Хант

На красной дорожке появились в первый вечер не только кинозвезды, но и королевы подиума. Это своеобразная традиция Венецианского фестиваля. Порадовали своих поклонников бразильянка Изабели Фонтана, красотка из Венгрии Барбара Палвин, американка Марта Хант, француженка Габриэль Конесиль, немки Жасмин Сандерс и Эльза Хоск. Приехали на открытие фестиваля и лучшая подруга сестер Кардашьян-Дженнер София Ричи и участница группы Spice Girls Мелани Браун.

В Венецию уже прилетел Брэд Питт. Поклонники с нетрепением ждали появления своего кумира возле отеля. Актера подвезли на катере.

А официальной хозяйкой кинофорума в этом году является популярная итальянская актриса Алессандра Мастронарди, известная во всем мире по фильму Вуди Аллена «Римские приключения».

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