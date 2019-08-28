Отец сбросил 3-летнего малыша в 18-метровый колодец: первые подробности ЧП в Черкасской области

Происшествия

В Черкасской области мужчина чуть не убил двоих детей. Приемную 10-летнюю ночь дебошир несколько раз ударил ножом. Не менее страшно мужчина поступил с родным сыном — трехлетний мальчик был брошен в колодец.

ЧП случилось в селе Залесское в Тальновском районе. Первыми на место происшествия прибыли патрульные. Они вызвали «скорую помощь» для девочки и бригаду спасателей, чтобы достать малыша со дна 18-метрового колодца. Оба ребенка спасены и отправлены в больницу.

Пока в селе проводилась спасательная операция, виновник бед пытался отсидеться в кустах. После тщательных поисков мужчину удалось найти и задержать. Что заставило 37-летнего главу семейства вести себя настолько неадекватно, сейчас выясняют следователи.

Решается вопрос о предъявлении гражданину обвинений в попытке убийства (умышленное убийство двух или более лиц, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса). Если горе-отца признают виновным ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

Напомним, в Скадовске расследуют похожий случай, когда мать в помутнении рассудка убила двоих детей, а в Одессе в ходе семейной ссоры мужчина чуть не зарезал сына, вставшего на сторону матери.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter