- 23:45 Женская сборная Украины проиграли «матч за жизнь» на ЧЕ по волейболу
- 23:43 В Раде окончательно определились с главами комитетов (список)
- 23:26 В Чернигове бетономешалка с отказавшими тормозами таранила троллейбус: есть пострадавшие
- 23:26 Ореховый Спас 2019: поздравления с праздником и открытки
- 23:14 Свитолина обыграла титулованную Уильямс на US Open
- 23:07 Отец сбросил 3-летнего малыша в 18-метровый колодец: первые подробности ЧП в Черкасской области
- 22:43 Начальники четырех областных управлений Нацполиции лишились своих должностей
- 22:24 Пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе переходят на осенний график работы: что важно знать
- 21:50 Зеленский передумал переселять Офис президента в "Украинский дом"
- 21:36 Украина — Словения: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
- 21:34 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 21:14 "Пуля летела и умоляла": Усик озадачил поклонников антивоенным стихотворением собственного сочинения
Отец сбросил 3-летнего малыша в 18-метровый колодец: первые подробности ЧП в Черкасской области
В Черкасской области мужчина чуть не убил двоих детей. Приемную 10-летнюю ночь дебошир несколько раз ударил ножом. Не менее страшно мужчина поступил с родным сыном — трехлетний мальчик был брошен в колодец.
ЧП случилось в селе Залесское в Тальновском районе. Первыми на место происшествия прибыли патрульные. Они вызвали «скорую помощь» для девочки и бригаду спасателей, чтобы достать малыша со дна 18-метрового колодца. Оба ребенка спасены и отправлены в больницу.
Пока в селе проводилась спасательная операция, виновник бед пытался отсидеться в кустах. После тщательных поисков мужчину удалось найти и задержать. Что заставило 37-летнего главу семейства вести себя настолько неадекватно, сейчас выясняют следователи.
Решается вопрос о предъявлении гражданину обвинений в попытке убийства (умышленное убийство двух или более лиц, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса). Если горе-отца признают виновным ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
Напомним, в Скадовске расследуют похожий случай, когда мать в помутнении рассудка убила двоих детей, а в Одессе в ходе семейной ссоры мужчина чуть не зарезал сына, вставшего на сторону матери.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!