29 августа 2019

Ровно 270 лет назад в немецком городе Франкфурт-на-Майне родился человек, чьим именем благодарные потомки назовут гигантский кратер на планете Меркурий, астероид 3047, один из минералов, а также всемирно известную неправительственных организацию, задачей которой является популяризация немецкого языка за рубежом. Благодаря этому человеку Веймар — город, в котором он прожил практически всю свою жизнь, приобрёл статус «города цветов». Ибо именно он, питая удивительную страсть к запаху фиалок, из каждой поездки привозил новые сорта и оттенки, прививая у жителей Веймара традицию высаживать фиалки повсюду. И теперь не только в Веймаре, но и во всей Германии фиалки называют «цветами Гёте».

Как вы уже догадались, наверное, речь идёт о великом немецком поэте и мыслителе Иоанне Вольфганге фон Гёте. Он не любил великосветских приемов (и это, несмотря на то, что имел чин имперского советника). Он никогда не бывал ни в Париже, ни в Лондоне. Он категорически отказывался от употребления алкогольных напитков и курения табака. Он терпеть не мог запаха чеснока, людей в очках, собачьего лая и вообще всякого шума. Он предпочитал работать в закрытых помещениях, из-за чего у него часто кружилась голова. Он вечно боролся с бессонницей и страхом высоты. При этом он упорно занимался физкультурными упражнениями и во всем любил чистоту и порядок. Вот почему его женой стала не дворянская особа, а обыкновенная цветочница по имени Христиана Вильпиус.

Гёте написал много произведений, известных сегодня едва ли не каждому человеку с высшим образованием. Кому, скажите, не знакомы романы «Страдания юного Вертера» или «Годы учения Вильгельма Мейстера»? Но вершиной его творчества стала знаменитая трагедия «Фауст», над которой он работал почти 60 лет. А ещё мало кому сейчас известно о том, что великий писатель Гёте, на протяжении 26 лет возглавляя Веймарский театр, осуществил в нем за это время постановку 601 спектакля!..

Его можно цитировать бесконечно. Но я остановлюсь лишь на одной цитате, которая невероятно актуальна и в наши дни: «Нет ничего отвратительнее большинства: ведь оно состоит из немногих сильных, идущих впереди, из слабых, которые стараются не выделяться, и из толпы, которая семенит следом, не зная сама, чего она хочет…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.