Происшествия

Спасатели сообщили о восьми погибших в результате обрушения дома в Дрогобыче (фото, видео)

Выросло число жертв трагедии в Дрогобыче, где в ночь на 28 августа обвалилась часть жилого дома. Под завалами обнаружены тела восьми погибших: семи взрослых и одного ребенка.

За прошедшие сутки семерых жителей дома, в том числе пятерых детей, удалось достать из-под завалов живыми. С семьями работают психологи. Сбор благотворительной помощи ведется при ближайшей школе города. Решается вопрос с расселением пострадавших.

По состоянию на утро 29 августа разбор завалов продолжается. Спасатели уже вывезли 29 самосвалов строительного мусора. Конструкции дома разбираются в ручном режиме, спасательные бригады выделили два оперативных участка с обеих сторон завала.

Работы будут продолжаться, пока не найдут всех пропавших без вести жильцов. В обрушившемся подъезде, напомним, было зарегистрировано 17 человек.

Обрушение дома по ул. Грушевского, 101, случилось 28 августа в 2.46. Рухнул один из четырех подъездов жилой четырехэтажки. Причина обвала устанавливается. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

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