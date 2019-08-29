Трампу стало жалко денег для Украины: США пересмотрят программу помощи

Мир

Администрация президента США Дональда Трампа не спешит с выделением Украине обещанной военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Кроме того, Трамп поручил еще раз проверить, что средства будут потрачены на правильные цели. Об этом сообщают американские СМИ.

Как уточнило издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в администрации Трампа, программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине», решено поставить на паузу и еще раз проанализировать. Трамп хочет удостовериться, что средства используются на цели, не противоречащие интересам США.

По информации из того же источника, контролировать программу поручено министру обороны Марку Эсперу и советнику по национальной безопасности Джону Болтону. Последний накануне посетил с визитом Киев и долго общался с президентом Зеленским по поводу обороны и безопасности.

Приезд Болтона в Киев связывали со стремлением США не допустить утечки через Украину в третьи страны новейших военных технологий. В США опасаются, что представители Китая могут взять под контроль украинское стратегическое предприятие «Мотор Сич» и тем самым получить доступ к секретным военным разработкам — конструкции двигателей для самолетов и вертолетов.

Напомним, в бюджете США на 2019 год законодатели утвердили статью о 250 миллионах долларов на помощь Украине в оборонной сфере и в вопросах безопасности. Средства предназначаются для перевооружения армии и обучения военных. 50 млн долларов выделяются на обеспечение Украины летальным оружием. Стратегическая цель состоит в усилении оборонного потенциала Украины в условиях российской агрессии.

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