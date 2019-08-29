- 10:36 Полный список депутатов Верховной Рады девятого созыва
- 10:32 Компания молодежи разбилась в ночном ДТП под Винницей: есть погибшие
- 10:28 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 10:10 Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов: известны возможные соперники «Шахтера»
- 10:09 В Дрогобыче начались задержания по делу об обрушении дома
- 10:09 В Украине хотят существенно изменить правила поступления в вузы: что предлагают
- 10:07 «Подзывает, как собаку»: соцсети возмутились обращением Трампа с женой Меланией
- 10:03 Линейку к 1 сентября перенесли: когда в Украине отмечают День знаний
- 09:56 Ореховый Спас 2019: поздравления с праздником и открытки
- 09:47 Онлайн-трансляция первого заседания Верховной Рады девятого созыва
- 09:42 Черное новолуние 30 августа: что оно означает и как себя вести
- 09:36 В киевском метро масштабный сбой: что произошло
Трампу стало жалко денег для Украины: США пересмотрят программу помощи
Администрация президента США Дональда Трампа не спешит с выделением Украине обещанной военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Кроме того, Трамп поручил еще раз проверить, что средства будут потрачены на правильные цели. Об этом сообщают американские СМИ.
Как уточнило издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в администрации Трампа, программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине», решено поставить на паузу и еще раз проанализировать. Трамп хочет удостовериться, что средства используются на цели, не противоречащие интересам США.
По информации из того же источника, контролировать программу поручено министру обороны Марку Эсперу и советнику по национальной безопасности Джону Болтону. Последний накануне посетил с визитом Киев и долго общался с президентом Зеленским по поводу обороны и безопасности.
Приезд Болтона в Киев связывали со стремлением США не допустить утечки через Украину в третьи страны новейших военных технологий. В США опасаются, что представители Китая могут взять под контроль украинское стратегическое предприятие «Мотор Сич» и тем самым получить доступ к секретным военным разработкам — конструкции двигателей для самолетов и вертолетов.
Напомним, в бюджете США на 2019 год законодатели утвердили статью о 250 миллионах долларов на помощь Украине в оборонной сфере и в вопросах безопасности. Средства предназначаются для перевооружения армии и обучения военных. 50 млн долларов выделяются на обеспечение Украины летальным оружием. Стратегическая цель состоит в усилении оборонного потенциала Украины в условиях российской агрессии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!