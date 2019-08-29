Черное новолуние 30 августа: что оно означает и как себя вести

Стиль жизни

30 августа нас ждет редкое астрономическое явление — черное новолуние, которое произойдет в 10:30 по Гринвичу (в 13:40 по киевскому времени). Почему его так называют и что оно принесет жителям Земли, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок (ранее она назвала фатальную дату 2020 года и посоветовала, как защитить себя от неудач).

— Неужели в это время Луна станет черной?

— Нет, своего цвета она не поменяет. Слово «черная» говорит совсем о другом: поскольку в нынешнем августе не одно, как обычно, а два новолуния, одно, если можно так сказать, является лишним — тринадцатым по счету. Обычно в году их бывает двенадцать. С цифрой 13 у нас сложные отношения, поэтому его и называют «черным». Вообще, это лето — время необычное: за три месяца у нас получается четыре новолуния, два из которых выпадают на август. Можно сказать, что спутник Земли выбился из ритма, к тому же во время новолуния 30 августа Луна будет находиться в оппозиции к Лилит, или Черной Луне — планете, которой нет. Кстати, есть и голубая Луна — так называют второе полнолуние, происходящее в течение одного месяца. В этом случае она цвет тоже не меняет. Как и в случае с черным новолунием голубое полнолуние — не более чем образное выражение.

Периодичность черных новолуний — приблизительно один раз в три года. Последняя черная Луна была 30 октября 2016 года, следующая будет 30 апреля 2022 года. Но самым интересным в этом смысле обещает стать 2033 год — там выпадает целых два черных новолуния — в январе и марте.

— Несмотря на то, что Луна не поменяет цвет, звучит все это зловеще.

— Особенность черного новолуния состоит в том, что в знаке Девы, в которой она произойдет, находятся сразу три планеты — Марс, Венера и Меркурий, образуя так называемый стеллиум — соединение трех и более планет. Луна также соединяется со звездой Алула Бореалис из созвездия Большой Медведицы. Согласно античной легенде, Зевс влюбился в прекрасную нимфу Каллисто. Узнав об этом, жена верховного бога, Гера, поклялась уничтожить соперницу и начала ее преследовать. Чтобы спасти любимую, которая к тому времени родила от Зевса ребенка, он спрятал ее и сына на небе, превратив в два ярких созвездия — Большую и Малую медведиц. Именно там мы и можем увидеть звезду Алула Бореалис. Если говорить о ее «характере», то она обладает качествами Марса, что говорит о большом творческом потенциале, который сможет реализовать каждый из нас. Но при одном условии — если мы откажемся от обид, ненависти и агрессии, которые обычно несет Марс и его подобие.

— Как лучше провести день черного новолуния?

— Если вы занимаетесь творчеством, в этот день нужно полностью посвятить себя ему, и, возможно, вам удастся создать настоящий шедевр. Впрочем, если не являетесь человеком искусства, но давно мечтаете им заняться, это время тоже идеально подходит для ваших свершений.

Во время черного новолуния сыграет свою роль и соединение Венеры со звездой Сухайль из южного созвездия Парусов. Их союз говорит о том, что все затеваемые в это время дела, будут давать результат мгновенно. Но при этом запрещено рисковать: исход таких действий может быть непредсказуемым.

Особое внимание нужно обратить на соединение Марса со звездой Тубан (в переводе с арабского — «змея») из созвездия Дракона. Это одна из самых мистических звезд с кармической репутацией — она воздает людям за их ошибки и грехи, причем делает это сразу, не дожидаясь удобного момента. Но нас — в отношении черного новолуния — интересует тот факт, что Тубан — еще и звезда контроля над нашими мыслями. Английский романист и драматург Джон Бойнтон Пристли когда-то утверждал, что все, что создано нашим воображением, должно существовать где-то во Вселенной. Тубан имеет непосредственное отношение к его словам: любой образ или ситуация, которые возникнут в день черного новолуния в нашем воображении, очень быстро воплотятся в жизнь. В этом смысле 30 августа — прекрасное время для визуализации желаний, потому что все, что мы «увидим» в своей голове, исполнится. Тубан также звезда наказания за совершенные в прошлом неблаговидные поступки.

— Что — помимо визуализации — посоветуете делать в это время?

— Если сформулировать вкратце, то можно сказать, что пришло время действовать. Можно начинать реализовывать все планы, которые мы по разным причинам долгое время откладывали на потом. Например, считали, что сами не готовы к их реализации, или думали, что их время еще не пришло. Фатального развития событий звезды не обещают, но долги — как материального, так и морального свойства — придется вернуть, двигаться с ними дальше не получится. Нужно будет также расчистить себе путь: разобрать «завалы», которые мешают идти дальше. Это могут быть незавершенные дела, завешенная ненужной одеждой гардеробная и даже просто мусор на рабочем столе. Стоит оглянуться вокруг себя, найти место, в котором нужно навести порядок, и убрать оттуда все лишнее.

И еще один важный момент, на который обращают внимание астрологи. Во время черного новолуния велика вероятность поддаться соблазну и заняться не своим делом только потому, что оно модное или престижное. Помните о своем предназначении и не предавайте его.

Ранее Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ» о том, чем грозит жителям Земли и как отразится на каждом знаке зодиака другое астрологическое явление: Венера и Марс вошли в знак Девы и пробудут в нем дольше месяца.

«ФАКТЫ» также писали, что со вступлением Солнца в новое созвездие зодиакального круга в свои права вступил знак Девы. О том, что представляют собой рожденные под ним люди и что их ждет в ближайшем будущем рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

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