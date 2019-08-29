Как новая Верховная Рада принимала присягу: полное видео

Политика

В Верховной Раде приняли присягу новоизбранные депутаты девятого созыва. Торжественное заседание началось в 10.00. На церемонию был приглашен президент Владимир Зеленский, который занял место в президиуме. В сессионном зале присутствовали Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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Старейший депутат Рады — 78-летний Юрий Иоффе — зачитал текст присяги. После этого в зале прозвучал духовный гимн «Молитва за Украину». Первая часть заседания завершилась, во время перерыва депутаты должны скрепить подписью текст присяги и передать документ сотрудникам Аппарата Верховной Рады.

Парламентарии соберутся в зале в 13.00 и, как ожидается, решат важные организационные вопросы. По последним данным, кадровые назначения 29 августа маловероятны.

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