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Как новая Верховная Рада принимала присягу: полное видео
В Верховной Раде приняли присягу новоизбранные депутаты девятого созыва. Торжественное заседание началось в 10.00. На церемонию был приглашен президент Владимир Зеленский, который занял место в президиуме. В сессионном зале присутствовали Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
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Старейший депутат Рады — 78-летний Юрий Иоффе — зачитал текст присяги. После этого в зале прозвучал духовный гимн «Молитва за Украину». Первая часть заседания завершилась, во время перерыва депутаты должны скрепить подписью текст присяги и передать документ сотрудникам Аппарата Верховной Рады.
Парламентарии соберутся в зале в 13.00 и, как ожидается, решат важные организационные вопросы. По последним данным, кадровые назначения 29 августа маловероятны.
Все новости с первого заседания Верховной Рады, комментарии, фото, видео и реакция соцсетей в специальном онлайн-репортаже «ФАКТОВ».
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