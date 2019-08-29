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Новая Верховная Рада проведет первую сессию: онлайн-трансляция заседания
В четверг, 29 августа, избранные народные депутаты приняли присягу. В 13:00 начнется первая сессия парламента девятого созыва. До этого момента члены Верховной Рады должны подписать присягу и сдать её в аппарат парламента, а так же получить удостоверение народного депутата.
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию первой сессии Верховной Рады девятого созыва.
Перед началом сессии стало известно, что Юрий Луценко написал заявление об уходе с должности генпрокурора. У нардепа Сергея Рудыка возникли проблемы — глава аппарата Верховной Рады отказался выдавать ему удостоверение. Причины не уточняются.
Как известно, в 2019 году избрано 424 народных депутата. Из них — 225 прошли в парламент по партийным спискам, еще 199 стали победителями в одномандатных округах. Полный список депутатов читайте здесь.
На первой сессии Верховная Рада, очевидно, рассмотрит вопрос назначения членов правительства. Ожидается, что премьер-министром станет Алексей Гончарук. Парламент же возглавит глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
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