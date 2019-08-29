- 12:08 Где смотреть онлайн «Заря» — «Эспаньол»: расписание трансляций поединка Лиги Европы
- 12:06 Богиня: звезда "Папиных дочек" покорила поклонников обнаженными фото
- 11:59 Назначат Кабмин, сменят главу СБУ и сформируют фракции: чем сегодня займется новая Рада
- 11:59 Ломаченко – Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя за три чемпионских пояса
- 11:56 Новым премьером Украины станет Алексей Гончарук: кто он и что о нем известно
- 11:55 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
- 11:45 Луценко уходит с должности генпрокурора
- 11:41 Первое заседание Верховной Рады девятого созыва: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей
- 11:38 Украина — Португалия: где смотреть онлайн матч женского чемпионата Европы по волейболу
- 11:37 Дело в генах: Супрун дала советы мужественным обладателям лысин
- 11:24 В центре Днепра нашли труп женщины без головы
- 11:11 Названо имя соперника Усика для дебюта в супертяжелом дивизионе
Пойман злоумышленник, организовавший похищение матери футболиста «Шахтера» Тайсона
Бразильская полиция арестовала подозреваемого в организации похищения матери полузащитника «Шахтера» Тайсона, сообщает ND Mais. Злоумышленника задержали 27 августа в городе Исара.
Обвиняемый — один из лидеров преступной группировки в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Кроме похищения матери футболиста Розангелы, он подозревается также в убийстве, незаконном обороте наркотиков и вымогательстве.
При задержании 39-летний мужчина пытался показать поддельные документы, однако сотрудники правоохранительных органов с помощью фоторобота идентифицировали его как одного из участников похищения.
Напомним, что мать Тайсона (на фото с сыном) похитили 16 июля прошлого года. Злоумышленник поджидал женщину в белой машине, припаркованной возле ее дома. Он вылез из авто с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу, и сказал, что это ей подарок. Воспользовавшись потерей бдительности, мужчина бросил мать футболиста в багажник машины и скрылся. К счастью, тогда все обошлось, и бразильская полиция нашла женщину спустя несколько часов.
Кстати, не исключено, что в ближайшие дни 31-летний Тайсон покинет «Шахтер». В его услугах всерьез заинтересована итальянская «Рома», которую тренирует бывший наставник донецкой команды Паулу Фонсека. По неофициальной информации, «Шахтер» оценил одного из своих лидеров в 30 млн евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать футболиста «Бордо» Сэмуэля Калу освободили из плена.
Фото instagram.com/taisonfreda7
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..