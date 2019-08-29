Пойман злоумышленник, организовавший похищение матери футболиста «Шахтера» Тайсона

Спорт

Бразильская полиция арестовала подозреваемого в организации похищения матери полузащитника «Шахтера» Тайсона, сообщает ND Mais. Злоумышленника задержали 27 августа в городе Исара.

Обвиняемый — один из лидеров преступной группировки в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Кроме похищения матери футболиста Розангелы, он подозревается также в убийстве, незаконном обороте наркотиков и вымогательстве.

При задержании 39-летний мужчина пытался показать поддельные документы, однако сотрудники правоохранительных органов с помощью фоторобота идентифицировали его как одного из участников похищения.

Напомним, что мать Тайсона (на фото с сыном) похитили 16 июля прошлого года. Злоумышленник поджидал женщину в белой машине, припаркованной возле ее дома. Он вылез из авто с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу, и сказал, что это ей подарок. Воспользовавшись потерей бдительности, мужчина бросил мать футболиста в багажник машины и скрылся. К счастью, тогда все обошлось, и бразильская полиция нашла женщину спустя несколько часов.

Кстати, не исключено, что в ближайшие дни 31-летний Тайсон покинет «Шахтер». В его услугах всерьез заинтересована итальянская «Рома», которую тренирует бывший наставник донецкой команды Паулу Фонсека. По неофициальной информации, «Шахтер» оценил одного из своих лидеров в 30 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать футболиста «Бордо» Сэмуэля Калу освободили из плена.

Фото instagram.com/taisonfreda7



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