46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка (фото)

Шоу-бизнес

Дочь знаменитого российского артиста Андрея Миронова, 46-летняя Мария скоро снова станет мамой. Актриса беременна вторым ребенком, который появится на свет этой осенью. Радостной новостью она поделилась в Instagram.

«Какое же это чудное время в ожидании новой жизни. Время течет так медленно, как в детстве. Вначале ты волнуешься, переживаешь, хочешь поторопить, живешь в будущем. А потом в какой-то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас, она есть, бьется, хотя еще не родилась. И этот момент „здесь и сейчас“ самый прекрасный и единственно настоящий», — написала Мария сегодня в Instagram.

Сейчас актриса отдыхает в Греции. Она путешествует по стране, побывала на Пелопоннесе, в древнем городе Микены. В Instagram-«сторис» Мария делится впечатлениями от поездки, публикует фото и видео, на которых видно округлившийся животик.

Кого Мария ждет, она не сообщает. Не называет и отца ребенка. Актриса не комментирует личную жизнь.



*Мария Миронова с сыном

У Мироновой есть 27-летний сын Андрей от первого брака с бизнесменом Игорем Удаловым. Также известно о браке актрисы с Алексеем Макаровым, сыном знаменитой актрисы Любови Полищук. Они поженились в 2011 году, но спустя два года брак распался.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Наталка Карпа впервые станет мамой.

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