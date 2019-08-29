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46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка (фото)
Дочь знаменитого российского артиста Андрея Миронова, 46-летняя Мария скоро снова станет мамой. Актриса беременна вторым ребенком, который появится на свет этой осенью. Радостной новостью она поделилась в Instagram.
«Какое же это чудное время в ожидании новой жизни. Время течет так медленно, как в детстве. Вначале ты волнуешься, переживаешь, хочешь поторопить, живешь в будущем. А потом в какой-то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас, она есть, бьется, хотя еще не родилась. И этот момент „здесь и сейчас“ самый прекрасный и единственно настоящий», — написала Мария сегодня в Instagram.
Сейчас актриса отдыхает в Греции. Она путешествует по стране, побывала на Пелопоннесе, в древнем городе Микены. В Instagram-«сторис» Мария делится впечатлениями от поездки, публикует фото и видео, на которых видно округлившийся животик.
Кого Мария ждет, она не сообщает. Не называет и отца ребенка. Актриса не комментирует личную жизнь.
*Мария Миронова с сыном
У Мироновой есть 27-летний сын Андрей от первого брака с бизнесменом Игорем Удаловым. Также известно о браке актрисы с Алексеем Макаровым, сыном знаменитой актрисы Любови Полищук. Они поженились в 2011 году, но спустя два года брак распался.
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