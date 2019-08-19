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Известная украинская певица ждет первенца
Популярная украинская певица Наталка Карпа, которая в сентябре отметит третью годовщину свадьбы с героем АТО Евгением Тереховым, скоро станет мамой. Известная артистка ждет первенца. Об этом сообщают ряд СМИ. Пишут, что Наталья уже на четвертом месяце беременности. Они с мужем очень счастливы, ведь давно мечтали о детях.
Сама Наталья радостную новость пока не комментирует. Недавно на прямой вопрос о беременности ведущего «Ранку з Україною» Григория Германа певица ответила весьма уклончиво.
«Да, мне сейчас часто пишут: „Наташа, ты поправилась или вас можно поздравить?“. Но скажу одно, я считаю, что назначение каждой женщины — быть мамой. Но знаю еще второй моментик, что счастье любит тишину», — заинтриговала Наталка в эфире канала «Україна».
Стоит отметить, что в последнее время Наталья заметно поправилась. Она перестала носить облегающие наряды, предпочитает одежду свободного кроя.
В просторном сарафане она гуляла на острове Санторини, где отметила свой день рождения.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что скоро во второй раз станет мамой певица Санта Димопулос. Она готовится к родам в Монако. Также знаменитая спортсменка Лилия Подкопаева ждет второго ребенка.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!