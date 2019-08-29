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Пьяный уголовник, угрожая мечом, требовал от врачей измерить ему давление (фото)
В Харьковской области в амбулатории села Высочиновка медикам и полицейским пришлось усмирять буйного пациента с мечом. Как выяснилось, 59-летний житель пришел на прием к семейному врачу, чтобы измерить давление. Все элементарные правила вежливости пациент проигнорировал: в кабинет к врачу он вломился пьяным. Более того, гражданин притянул с собой японский меч-катану.
На замечания медперсонала мужчина реагировал крайне неадекватно: он разозлился, грубо выругался, вытянул меч из чехла и сделал несколько взмахов. Приставив катану к женщине-врачу, пациент пообещал, что, не задумываясь, пустит оружие в ход. Более того, мужчина был уверен, что его хулиганство останется безнаказанным.
Хулигана с мечом задержали. Оказалось, что у гражданина неоднократно были проблемы с законом и даже есть судимость. Теперь мужчине грозит новый срок — до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о мужчине, который напал на врачей в реанимации, а в Запорожье неадекват поранил ножом бригаду «скорой помощи».
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