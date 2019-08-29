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Сейчас иного решения, кроме как снижать стоимость газа для Луганской ТЭС во избежание энергетического коллапса в Луганской области, нет. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий.

Он также отметил, что станция не может сегодня работать на угле, а стоимость газа слишком высока, чтобы станция продолжала работать, из-за этого область — под угрозой отключений электроэнергии.

«Станция если не на угле, может работать на мазуте и газе. Но мазута нет и он еще дороже, а вариант остается один — газ. Станция может работать на газе, но вопрос экономики, будет ли рентабельность. В 1,8 раза цена киловатта на газе выше, чем цена киловатта на угле», — сказал Виталий Комарницкий.

По его словам, сейчас сложилась чрезвычайная ситуация, поскольку если область перестанет получать электроэнергию от Луганской ТЭС, то будут веерные отключения электроэнергии.

«Это действительно чрезвычайная ситуация. На данном этапе выглядит так, что эту ситуацию перебрасывают на частную компанию… Для потребителя Луганщины другого источника получения электроэнергии, чем ТЭС в городе Счастье (Луганская ТЭС), нет», — сообщил Комарницкий.

Глава Луганской ОГА добавил, что разрешить сложную ситуацию с энергообеспечением сможет запуск новой подстанции Кременная и новой линии электропередачи, запланированный на первое полугодие 2020 года.

«Укрэнерго» занимается строительством Кременной подстанции и новой линии электропередачи. Окончание работ по проекту — первое полугодие 2020 года. Когда мы закончим проект, область будет в единой системе «Укрэнерго», будет возможен переток электроэнергии из других регионов. На данном этапе мы оторваны от большой сети, есть перемычка с Харьковской областью, но она обеспечивает область максимум на 41−42% при максимальной загрузке. Единственный бесперебойный источник электроэнергии в Луганской области, позволяющий получать электроэнергию стабильно, — Луганская ТЭС", — подчеркнул Комарницкий.

Чиновник отметил, что в планах — строительство железной дороги в Луганской области, которое позволит поставлять на Луганскую ТЭС уголь.

«Строительство железной дороги — это долгосрочная программа, она в моей программе „10 приоритетов“. На данный момент дорога соединена с Российской Федерацией, но с украинской железной дорогой соединения нет. РФ заблокировала поставки угля на Луганскую ТЭС, а со стороны Украины доставить уголь невозможно — этот участок оторван от железной дороги Украины. Стоит вопрос в обязательном порядке построить дорогу. Мы сейчас заключили договор с харьковским институтом, разрабатываем технико-экономические показатели и потом будем с компанией „Укрзалізниця“ обсуждать проект, он стоит более 2 млрд грн», — подчеркнул Комарницкий.

Напомним, 14 августа Кабинет министров Украины принял решение о снижении стоимости газа для Луганской ТЭС из-за чрезвычайной ситуации.

Также 14 августа Кабмин принял решение об обеспечении Луганской ТЭС энергоносителями без применения специальной регулируемой цены на газ.

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