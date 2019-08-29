Убрать ковры и повесить зеркала: как зрительно увеличить квартиру (фото)

Стиль жизни

Маленькие квартиры или комнаты можно зрительно расширить, прибегнув к несложным дизайнерским приемам. Но главное, уверяют специалисты, необходимо очистить пространство от лишних предметов мебели. Как сделать уютной и красивой квартиру небольшой площади, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала украинский дизайнер интерьеров Жанна Сабурова.

— Почему-то принято считать, что небольшие квартиры не требуют особого дизайна, — рассказывает Жанна. — Чаще всего люди просто покупают практичные бытовые предметы, забывая о том, что именно с помощью дизайна можно зрительно увеличить даже самое маленькое помещение. Для этого лишь стоит использовать несколько приемов, которые помогут волшебным образом расширить пространство.

— Что это за приемы?

— Они достаточно просты. Что касается мебели, то здесь надо следовать принципу «чем меньше, тем лучше». Это касается количества предметов. При этом их размеры должны быть как можно больше! Тогда помещение не будет выглядеть захламленным. Например, вместо дивана и двух кресел стоит купить модульную софу, состоящую из нескольких частей.

В небольших квартирах надо максимально использовать вертикальные поверхности — стены. Здесь на помощь придут книжные полки, которые визуально стремятся вверх. Подойдут даже горизонтальные подвесные шкафчики, которые выпускают для кухни. В комнате они могут служить навесными полками. Чем выше расположена мебель, тем больше она расширяет пространство и «поднимает» потолок. Важная деталь: софу или кресло для небольшого помещения лучше покупать на ножках — это тоже зрительно увеличивает площадь.

Что касается цвета мебели, то лучше, если он будет максимально приближенным к цвету стен. Тогда предметы не будут выглядеть, как яркие или темные пятна, появится ощущение единства интерьера.

— Какие декоративные материалы стоит использовать в небольших помещениях?

— Лучше всего работает стекло или акрил, то есть прозрачные материалы. Например, к кухонному столу можно подобрать глянцевые пластиковые стулья — они будут очень стильно смотреться. Отлично раздвигают пространство зеркала — они отражают свет, делая помещение просторнее. Здесь стоит помнить правило, что зеркало должно быть большим.

Эффекта увеличения пространства можно добиться и использованием постеров, которые вставляются в рамки под стекло или пластик.

— Стоит ли в небольших помещениях использовать шторы на окнах?

— Конечно, можно! Просто нужно учитывать несколько нюансов. Что касается карнизов, то их лучше вешать максимально близко к потолку. Сам же карниз должен быть шире окна, чтобы шторы не закрывали поток света. Такой прием сделает окна и само помещение визуально выше и шире. Что касается фактуры и цвета ткани для штор, то она должны быть максимально легкой и светлой. Желательно выбирать натуральные материалы. Для штор прекрасно подходит лен.

— Какой цвет выбрать для стен?

— Совершенно не обязательно выбирать исключительно белый цвет — стоит руководствоваться и собственными ощущениями. Если вам комфортно в каких-то насыщенных тонах, можете попробовать, скажем, покрасить одну стену. Но если ваша цель — увеличить пространство, то светлые оттенки сделают это лучше остальных.

Тот же эффект дают вертикальные полоски. Поэтому неплохо будут смотреться полосатые обои.

Есть еще один прием, который может зрительно «поднять» потолок — можно закрашивать верхний карниз в такой же цвет, что и стены. Рисунок, который вы выбираете для штор, постельного белья, подушек, покрывал, не должен быть крупным. Чем он меньше, тем больше кажется помещение.

— Уместны ли в небольших комнатах ковры?

— Ничто так зрительно не уменьшает пространство, как маленький коврик. Поэтому в данном случае — чем ковер больше, тем лучше.

Важное значение в небольших квартирах имеет освещение. Для экономии места можно использовать не торшеры, а бра на стенах. Сейчас много вариаций бра, популярны лампы на длинных шнурах, которые включаются в розетку и могут висеть на крючке в любом месте.

Потолочные встроенные светильники хорошо смотрятся, скорее, на кухне. Они дают отличное освещение, но все же делают квартиру немного похожей на офис.

Все-таки для придания уюта лучше использовать традиционные лампы. Но надо помнить, что чем ниже висит люстра, тем меньше кажется комната и ниже потолок.

Поэтому в небольших помещениях светильник стоит размещать под самым потолком. Люстра не должна быть слишком большой, иначе она поглотит пространство. В темных углах комнаты можно разместить настольные лампы, тогда помещение будет освещено не только по центру.

— Какой декор подобрать для небольшой комнаты?

— Что касается декора, то нужно помнить главное правило — не захламлять небольшое пространство лишними предметами. Поэтому к выбору фигурок, ваз и других элементов нужно подходить очень обдуманно.

Ранее в эксклюзивных интервью «ФАКТАМ» дизайнер Жанна Сабурова рассказала, как сделать свой дом стильным и уютным, и дала практические советы, как экономно обновить и гостиную и что надо учесть, чтобы не наделать ошибок при ремонте и обустройстве кухни.

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