Сломал челюсть одноклубнику: «Карпаты» выгнали экс-футболиста «Ромы»

Спорт

Львовские «Карпаты» объявили о расторжении контракта с 23-летним уругвайским полузащитником Кевином Мендесом, перешедшим в клуб в 2018 году из итальянской «Ромы» (он выступал в аренде за швейцарскую «Лозанну» и клуб итальянской серии С «Витербезе Кастренсе»).

«Еще во времена тренерства испанца Фабри Гонсалеса игрок дважды, без уважительных причин, не явился на тренировки, что негативно влияло на восстановление и подготовительный процесс команды.

В соответствии с требованиями контракта Мендес, как и каждый легионер клуба, был обязан за полгода после заключения контракта выучить украинский язык. Никто не требовал от футболиста цитировать Франко, однако даже азами общения на украинском Мендес овладеть за более чем год так и не смог. Это недавно было официально засвидетельствовано внешним независимым тестированием игрока. И если во время тренировок основной команды Мендес мог как-то объясниться с партнерами или тренером при помощи переводчика (что, однако не решало вопросы во время официальных матчей), то после перевода в дублирующий состав игрок из-за абсолютного нежелания учиться оказался в языковом вакууме.

Случай произошедший 21 августа, вообще — вопиющее проявление неуважения Мендеса (к слову, не самого высокооплачиваемого в команде) к партнерам. На одной из тренировок уругваец серьезно нарушил правила против юного воспитанника «Карпат». Когда же парень после оказания медицинской помощи поднялся с газона и спросил, в чем дело, Мендес сильно ударил его в лицо.

В итоге — перелом челюсти в двух местах, больница, операция… Уругваец даже не извинился ни перед молодым воспитанником клуба, ни перед его родителями, которые приехали из другой области и живут в одной палате с пострадавшим. На вопрос о том, готов ли Мендес покрыть расходы на медицинское обслуживание, ответил, что посоветуется с адвокатом.

Дошло до того, что уже даже фанаты клуба присылают фото и свидетельства того, что Мендес позволяет себе употреблять алкоголь и табак просто посреди белого дня, в публичных местах.

ФК «Карпаты» считает приведенные факты более чем уважительными причинами для прекращения отношений с Кевином Мендесом", — говорится в заявлении на официальном сайте ФК «Карпаты».

Напомним, что составе «Карпат» уругваец провел 15 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что фанат «Манчестер Юнайтед» угодил за решетку за пьяный дебош на борту самолета.

Фото ФК «Карпаты»

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