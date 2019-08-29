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Вадима Пристайко назначили министром иностранных дел
Верховная Рада утвердила министром иностранных дел Вадима Пристайко, который с 22 мая являлся заместителем главы аминистрации (ныне — офис) президента. Его назначение поддержали 310 народных депутатов.
В своем выступлении в парламенте министр назвал одним из своих кредо прагматичность во всем и призвал депутатов сделать все, чтобы Украина превратилась в экспортного гиганта.
Пристайко родился в 1970 году. В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998 году — Украинскую академию внешней торговли.
В 1994−97 годах работал в структуре Министерства внешних экономических связей и торговли Украины, а в 1997—2000 годах — на посту заместителя заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД Украины.
В 2000−01 годах был консулом Генерального консульства Украины в Сиднее.
Также занимал различные дипломатические посты от Украины в Канаде, НАТО, США, а в 2012—2014 гг. — был представителем Украины при ИКАО.
С 2016 года получил ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника первого класса, а в 2017 году стал первым заместителем министра иностранных дел.
Отметим, что Рада VIII созыва дважды пыталась проголосовать за смену руководства министерства иностранных дел. В т.ч. президент Зеленский резко критиковал деятельность МИД за несогласование своих действий по освобождению украинских моряков, после чего министр Павел Климкин заявил, что не будет помогать новой администрации.
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