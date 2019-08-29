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Популярный препарат «Корвалол» может подорожать – СМИ
28 августа в Хозяйственном суде Киева состоялось подготовительное заседание по спору между АО «Фармак» и ЧАО «Фармацевтическая компания «Дарница». Как передает 112 канал, суд по делу этих компаний длится почти 15 лет: сначала процесс был инициирован «Фармаком» с целью отменить госрегистрацию лекарственного средства «Корвалол-Дарница», но в этот раз «Фармак» выступает ответчиком.
Победа АО «Фармак» в этом деле может иметь негативные последствия для украинских пациентов, подчеркивается в сюжете телеканала, поскольку монополия одного производителя приведет к повышению цены на «Корвалол».
«Фармак» решил получить монополию на знак «Корвалол Corvalolum». Что это означает? Что именно одной компании предоставляется право использовать этот знак, а все остальные лишены этой возможности", — комментирует для 112 канала адвокат «Дарницы» Наталья Дрюк.
Напомним, «Фармак» еще в 2011 году полностью проиграл «Дарнице» судебный процесс, где предметом спора являлось обозначение «Корвалол». Тем не менее в 2017 году «Фармак» возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на «Корвалол Corvalolum».
Летом 2017 года Апелляционная палата (МЭРТ) признала обозначение «Корвалол Corvalolum» хорошо известным по отношению к «Фармаку». В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе «Дарницы» отменил это решение.
25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Судьи мотивировали свое решение тем, что «Фармак» должен был выступать в данном иске ответчиком, тогда как он выступал третьим лицом, а ответчиком было МЭРТ. Юристы «Дарницы» считают, что суд таким образом придрался к несущественной формальности.
«Корвалол» — седативный препарат, который производят многие фармацевтические предприятия постсоветских стран. Продается в форме оральных капель.
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